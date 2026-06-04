El precio del dólar cerró hoy en S/3,4100, cayendo 80 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,4180, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina de, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4060 y máximo de S/3,4180.

Además, en el mercado se negociaron US$385.6 millones a un precio promedio de S/3,4143. A nivel global el dólar se mantiene estable, el informe de empleo y el PMI de servicios de ayer, llegaron con datos sólidos, reforzando la narrativa de una economía estadounidense resistente y manteniendo bien respaldadas las expectativas de tipos más altos durante más tiempo. Finalmente, el DXY cotizó en 99.40 (-0,11%).

Cabe precisar que durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.