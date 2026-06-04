Compartir gastos se ha vuelto parte natural de la vida de las parejas consolidadas. Sin embargo, cuando se trata de protección financiera, la mayoría de las alternativas siguen funcionando de manera individual. Rodrigo Zavala, especialista y gerente de Vida y Pensiones de Pacífico Seguros, recomendó que las parejas comiencen a incorporar mecanismos de protección conjunta dentro de su planificación financiera.
Compartir gastos se ha vuelto parte natural de la vida de las parejas consolidadas. Sin embargo, cuando se trata de protección financiera, la mayoría de las alternativas siguen funcionando de manera individual. Rodrigo Zavala, especialista y gerente de Vida y Pensiones de Pacífico Seguros, recomendó que las parejas comiencen a incorporar mecanismos de protección conjunta dentro de su planificación financiera.
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Cabe destacar que más parejas comparten gastos, pero pocas consideran soluciones de protección conjunta ante imprevistos. El 47,5% de peruanos son casados o convivientes, según el INEI. Sin embargo, pocas parejas consideran mecanismos de protección financiera conjunta ante imprevistos.
Como primer punto clave, Zavala señaló que se debe compartir responsabilidades financieras de manera planificada. Es decir, no solo en gastos del día a día, sino también en mecanismos de protección. Además, se debe construir respaldo económico conjunto, especialmente cuando existen créditos o proyectos asumidos entre dos.
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Buscar soluciones adaptadas a la realidad financiera de las parejas actuales, es otra recomendación que dió el especialista. Aquí se debe evitar duplicar productos o coberturas separadas innecesariamente.
“Hoy vemos parejas que toman decisiones económicas importantes juntas, pero que siguen protegiéndose individualmente. El reto es adaptar las soluciones financieras a una dinámica donde los proyectos, gastos y responsabilidades ya se comparten”, señala Zavala de Pacífico Seguros.
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