La empresa de camiones Isuzu prepara su ingreso al segmento de buses, enfocándose en un inicio en el sector de turismo y transporte de personal, cuenta Jean Falvy, Country Manager de Isuzu Perú, a Día 1.

Esta incursión está programada para junio en el segmento de buses de 9 metros, añade el ejecutivo.

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“Hace muchos años se hizo un intento de ingresar al sector urbano [con buses], pero hubo problemas de demanda en el sector y nos retiramos. Hoy volvemos a entrar”, apunta.

El objetivo hacia el segundo y tercer año de la marca es alcanzar un 10% de cuota de mercado de ese segmento de buses.

Hacia el siguiente año, señala Falvy, Isuzu tiene planeado ampliar su portafolio a buses pequeños de 6 y 7 metros de tamaño y a buses grandes de 13 metros.

Proyección

Por otro lado, Isuzu espera crecer por encima del mercado de camiones livianos y medianos este 2026, en el cual proyectan un crecimiento del 10%.

Con ello, para este año la marca apunta a elevar su ‘market share’ en dicho segmento de 29% a un 30%.

Falvy explica que el crecimiento de la empresa se sustenta en la demanda de los sectores mineros, agroexportación, infraestructura y pesca.

En los planes de la empresa está el lanzamiento en agosto de un camión 4x4 de doble cabina, con el fin de atender los traslados en la minería donde se utiliza una ‘pick up’ para el traslado de personal y de un camión para el movimiento de herramientas. “Reemplazaríamos la operación de un camión y una ‘pick up’ con un camión 4x4″, señala.

Hacia el 2027, Isuzu espera crecer en segmentos de mayor tonelaje con tractocamiones y volquetes; y en camiones livianos con vehículos de carga de una tonelada y media a dos toneladas.