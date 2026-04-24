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La marca lidera el segmento de camiones ligeros y medianos. (Foto: Isuzu)
La marca lidera el segmento de camiones ligeros y medianos. (Foto: Isuzu)
Por Christian Silva

La empresa de camiones Isuzu prepara su ingreso al segmento de buses, enfocándose en un inicio en el sector de turismo y transporte de personal, cuenta Jean Falvy, Country Manager de Isuzu Perú, a Día 1.

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