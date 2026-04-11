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Resumen

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Será clave aprovechar ese dinamismo y avanzar en reformas pendientes. | Foto: Andina/ Referencial.
Será clave aprovechar ese dinamismo y avanzar en reformas pendientes. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El próximo gobierno deberá preservar y fortalecer los pilares que han sostenido la economía en las últimas décadas, al mismo tiempo que avanza en las reformas pendientes. Ello bajo un contexto económico significativamente favorable. Sin embargo, algunos de los partidos que lideran las encuestas presentan propuestas que debilitarían el desarrollo económico, afectando los referidos pilares.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.