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18 de abril del 2011. Hace 15 años. Usar tarjetas de crédito se puede volver más caro.
18 de abril del 2011. Hace 15 años. Usar tarjetas de crédito se puede volver más caro.
Por Redacción Economía

El año pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) agregó nuevos mecanismos para reforzar la seguridad en las compras con tarjetas, tanto en operaciones presenciales como virtuales.

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