La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento de seguros paramétricos, que establece las condiciones para el diseño, comercialización y funcionamiento de estos productos en el mercado peruano. La norma fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026 y publicada este sábado en el Diario Oficial.

Los seguros paramétricos complementan la oferta de seguros tradicionales y brindan una alternativa de protección frente a fenómenos naturales como terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones y heladas, entre otros eventos.

A diferencia de los seguros tradicionales, esta modalidad no requiere verificar los daños físicos ocasionados para activar el pago de la suma asegurada. La cobertura se activa automáticamente cuando un parámetro establecido en la póliza, como la magnitud de un sismo o el nivel de lluvias, alcanza o supera un umbral previamente determinado.

La información utilizada para establecer estos parámetros debe provenir de agencias especializadas e independientes. De acuerdo con la SBS, esta característica permite reducir costos operativos y agilizar la atención al asegurado, además de facilitar el acceso a mecanismos de aseguramiento.

Alcances del reglamento

El reglamento establece las condiciones que debe cumplir un producto para ser denominado “seguro paramétrico” y precisa que su cobertura debe estar vinculada a riesgos derivados de fenómenos naturales.

La póliza deberá detallar el evento y la zona geográfica cubiertos, la estructura de pagos, las entidades que intervienen, el parámetro y el umbral utilizados, así como la metodología para su cálculo. Los parámetros deberán contar con fuentes de información confiables e independientes y mantener una correlación con el riesgo cubierto.

Las empresas de seguros serán responsables, mediante el agente de cálculo, de monitorear la información correspondiente al parámetro, determinar su valor, verificar si se alcanzó el umbral y calcular el pago respectivo. También deberán comunicar al asegurado o beneficiario cuando se active la cobertura y establecer mecanismos para garantizar el pago dentro de los plazos previstos.

La norma también establece que las empresas deberán brindar información clara, suficiente y oportuna sobre las principales características del producto. Para ello, deberán poner a disposición del usuario, antes de la contratación, una guía que explique de manera práctica el funcionamiento del seguro.

TE PUEDE INTERESAR: No era tan ficción

Asimismo, el reglamento contempla la capacitación del personal de las empresas aseguradoras y de quienes participen en la comercialización de estos productos, con el objetivo de que cuenten con los conocimientos necesarios para ofrecer seguros paramétricos.