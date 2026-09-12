SBS regula seguros paramétricos que activan pagos ante eventos naturales. (Foto: Andina)
SBS regula seguros paramétricos que activan pagos ante eventos naturales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento de seguros paramétricos, que establece las condiciones para el diseño, comercialización y funcionamiento de estos productos en el mercado peruano. La norma fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026 y publicada este sábado en el Diario Oficial.

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