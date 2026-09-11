El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,365, con una caída de 0,21% frente al cierre previo de S/3,372, pese al ligero avance de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY subiendo 0,07%. La jornada estuvo marcada por la volatilidad tras conocerse los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos.

“Las cifras de inflación al consumidor estuvieron en línea con las estimaciones y, sumadas al elevado dato de inflación mayorista conocido ayer y al repunte de los rendimientos de Estados Unidos durante la semana, vienen llevando al mercado a reevaluar sus expectativas hacia una Fed más restrictiva. Actualmente, los mercados asignan un 86% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos en la reunión del 15 y 16 de septiembre”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo retrocedió al cierre de la semana, con el WTI cayendo 2,28% luego del fuerte avance registrado en los últimos días por las tensiones en Medio Oriente. En contraste, los metales se recuperaron: el oro avanzó 0,58%, la plata 0,96% y el cobre 0,87%, brindando soporte a las monedas de la región vinculadas a estos commodities.

En el mercado local, el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, preservando el diferencial de tasas frente al dólar y brindando soporte al sol. A ello se sumó el superávit de la balanza comercial de US$3.308 millones en julio, por encima de los US$3.120 millones previstos, impulsado por la resiliencia de las exportaciones de metales como el oro y el cobre.

Durante la jornada se negociaron US$171.4 millones, un volumen ligeramente inferior al promedio diario, y el tipo de cambio descendió desde niveles máximos de S/3,369 hasta S/3,362 en horas cercanas al cierre.

“Con un cierre en S/ 3.365, frente a los S/ 3.364 del viernes pasado, el dólar registró una ligera variación semanal de 0.03%. Durante la semana, el tipo de cambio se movió en un rango de S/ 3.353 a S/ 3.374”, agregó Huayta.