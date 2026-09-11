Durante la jornada el tipo de cambio descendió desde niveles máximos de S/3,369 hasta S/3,362 en horas cercanas al cierre. (Foto: Agencia Andina)
Durante la jornada el tipo de cambio descendió desde niveles máximos de S/3,369 hasta S/3,362 en horas cercanas al cierre. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,365, con una caída de 0,21% frente al cierre previo de S/3,372, pese al ligero avance de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY subiendo 0,07%. La jornada estuvo marcada por la volatilidad tras conocerse los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos.

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