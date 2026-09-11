El fenómeno de El Niño tiene una probabilidad de 75% de alcanzar durante el cuarto trimestre de 2026 su mayor magnitud en el Pacífico Central desde el inicio de los registros en 1950, señaló el Banco Central de Reserva (BCR), sobre la base de la última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, indicó durante la presentación del Programa Monetario de setiembre que la NOAA también estima una probabilidad superior al 90% de que se produzca un evento muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

“En el cuarto trimestre de este año hay un 75% de probabilidad de que la magnitud del evento sea la mayor desde que se tienen registros, en 1950”, sostuvo.

Armas explicó que este escenario correspondía al comportamiento del fenómeno de El Niño en el Pacífico Central. Frente a la costa peruana, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) consideraba que una magnitud extraordinaria era el escenario más probable entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

La probabilidad de un evento extraordinario alcanzaba el 75% en septiembre, 74% en octubre, 72% en noviembre, 70% en diciembre, 62% en enero y 47% en febrero. Para marzo, el escenario con mayor probabilidad correspondía a un fenómeno de El Niño fuerte y posteriormente pasaría a moderado.

Impacto económico se conocerá la próxima semana

Armas confirmó que un fenómeno de El Niño extraordinario tendría un impacto mayor sobre la economía peruana. Sin embargo, no adelantó una cifra y señaló que la nueva estimación sería presentada el próximo viernes durante la exposición del Reporte de Inflación de setiembre.

Horas antes, Julio Velarde, presidente del BCR, había adelantado ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República que el efecto sobre la actividad económica sería mayor al calculado en el Reporte de Inflación de junio.

“Un Niño extraordinario implica, efectivamente, un mayor impacto sobre la economía. Ese impacto se va a incluir en las proyecciones que el banco va a presentar el próximo viernes”, respondió Armas.

El funcionario advirtió además que el fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían tener efectos más persistentes sobre la inflación. El escenario central del BCR contemplaba que la inflación retornaría al rango meta y se ubicaría alrededor de 2% conforme se disiparan los choques de oferta.

En agosto, la inflación anual en Lima Metropolitana aumentó de 4,1% a 4,4%, mientras que el avance mensual de los precios fue de 0,07%. Armas explicó que el incremento de la tasa anual respondió principalmente a un efecto estadístico relacionado con la caída mensual de 0,29% registrada en agosto de 2025.

Por otro lado, Armas señaló que no había novedades en la posición del BCR respecto de los topes a las tasas de interés. La entidad mantenía su rechazo a esta medida debido a sus efectos sobre el acceso al sistema financiero.

El funcionario sostuvo que estos límites habían impedido una mayor inclusión financiera. “No hay cambio con respecto a esa posición ni a los impactos que tiene el establecimiento de topes a las tasas de interés”, afirmó.