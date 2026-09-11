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Resumen

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El fenómeno de El Niño tiene una probabilidad de 75% de alcanzar durante el cuarto trimestre de 2026 su mayor magnitud en el Pacífico Central desde el inicio de los registros en 1950, señaló el Banco Central de Reserva (BCR), sobre la base de la última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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