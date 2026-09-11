La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó, mediante la Resolución SBS N° 02248-2026, el funcionamiento de BiPay.

La entidad ahora podrá brindar servicios de emisión de dinero electrónico, transferencias, pagos, recargas y otras operaciones asociadas al uso de billeteras a personas naturales y jurídicas.

BiPay tiene previsto desarrollar sus operaciones con énfasis en segmentos de la población con limitado acceso al sistema financiero formal, aprovechando canales digitales y una amplia cobertura de atención a nivel nacional.

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La empresa forma parte de Viettel Group, conglomerado internacional de telecomunicaciones, industrias y tecnología con presencia en diversos países de Asia, África y América Latina.

En Perú, el grupo participa a través de Viettel Perú S.A.C., operador de telecomunicaciones que presta servicios bajo la marca comercial Bitel.

De esta manera, BiPay podría ahora competir con otras billeteras digitales como Yape y Plin.