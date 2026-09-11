BiPay podría ahora competir con otras billeteras digitales como Yape y Plin. (Foto: GEC)
BiPay podría ahora competir con otras billeteras digitales como Yape y Plin. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó, mediante la Resolución SBS N° 02248-2026, el funcionamiento de BiPay.

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