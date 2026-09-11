Cifras del IPE revelan que el 49% de quienes recurrieron al crédito informal pagaban tasas anualizadas de 500% o más. Foto: archivo GEC
Cifras del IPE revelan que el 49% de quienes recurrieron al crédito informal pagaban tasas anualizadas de 500% o más. Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) emitió un pronunciamiento en respuesta a las declaraciones del excongresista Víctor Andrés García Belaunde sobre las tasas de interés en el sistema financiero; en este, el gremio respaldó la advertencia del presidente del BCRP, Julio Velarde, sobre cómo los topes tarifarios, lejos de bajar los costos al usuario, expulsan del crédito a las personas de mayor riesgo.

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