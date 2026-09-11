La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) emitió un pronunciamiento en respuesta a las declaraciones del excongresista Víctor Andrés García Belaunde sobre las tasas de interés en el sistema financiero; en este, el gremio respaldó la advertencia del presidente del BCRP, Julio Velarde, sobre cómo los topes tarifarios, lejos de bajar los costos al usuario, expulsan del crédito a las personas de mayor riesgo.

Impacto de la medida

Exclusión financiera: Según cifras del BCRP citadas por Asbanc, a casi tres años de la implementación de los topes, 542,900 personas sufrieron el impacto de la norma. De ese total, 218,300 fueron excluidas del sistema y 324,600 no pudieron ingresar al crédito formal.

Según cifras del BCRP citadas por Asbanc, a casi tres años de la implementación de los topes, sufrieron el impacto de la norma. De ese total, 218,300 fueron excluidas del sistema y 324,600 no pudieron ingresar al crédito formal. Mecanismo de riesgo: El gremio detalló que a mayor riesgo crediticio (menores ingresos o sin historial), se requiere una tasa más alta para cubrir la operación. Si la ley prohíbe superar un límite, la entidad bancaria o caja simplemente deniega el préstamo.

El gremio detalló que a mayor riesgo crediticio (menores ingresos o sin historial), se requiere una tasa más alta para cubrir la operación. Si la ley prohíbe superar un límite, la entidad bancaria o caja simplemente deniega el préstamo. Migración al “gota a gota”: La falta de financiamiento formal empuja a la población hacia prestamistas informales. Asbanc precisó, con base en datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), que el 49% de quienes recurren al crédito informal terminan pagando tasas anualizadas superiores al 500%.

Cálculos erróneos sobre cobros de 200%

Sobre supuestas tasas que alcanzarían el 200%, Asbanc rechazó que existan operaciones sujetas al límite regulatorio con esos niveles de cobro. Explicaron que es un error metodológico sumar las tasas de interés con las comisiones.

Las comisiones corresponden a servicios adicionales o complementarios pactados voluntariamente con el cliente, las cuales están sujetas a la supervisión continua de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El gremio concluyó que la meta debe centrarse en ampliar el acceso al sistema formal, transparente y supervisado, mediante rigor técnico y sin controles tarifarios que terminen restringiendo el financiamiento a los sectores más vulnerables.