Tras un 2025 de crecimiento, la entidad financiera –que forma parte del conglomerado mexicano Gentera– cuenta a Día1 los planes que tienen para sus operaciones en el 2026 y las novedades que preparan para seguir expandiendo su cartera de clientes a nivel nacional.

- Este ha sido su primer año como banco. ¿Ha sido clave este cambio para los resultados que obtuvieron al cierre del 2025?

La conversión a banco ha sido un medio. Es algo que nos ha ayudado a seguir creciendo. Los resultados del 2025 han sido muy buenos: duplicamos la utilidad frente al 2024 y estamos sirviendo a más de 1,4 millones de clientes. Estamos creciendo muy bien en nuestros indicadores y logrando tasas de crecimiento de doble dígito. Nos ha ayudado la conversión a banco en el sentido de darle más forma a la organización, pero al final el propósito de impulsar sueños para nuestros clientes sigue siendo el mismo; es algo que nos distingue y sigue siendo muy importante. Siendo financiera o siendo banco, seguimos apostando por nuestros clientes.

- El año pasado fue de un crecimiento importante en general para la industria financiera. ¿Han acompañado ese ritmo de crecimiento?

Sí. Hemos estado muy pegados a lo que nos propusimos en 2025. Nos habíamos planteado una meta de crecimiento de alrededor del 10% al 12% en clientes, y eso es lo que estamos logrando. Y para este año, también estamos proponiendo algo similar.

- ¿Un crecimiento de 10% a 12% en clientes?

Sí. Nos estamos proponiendo un crecimiento a doble dígito en colocaciones, entre 10% y 12%. Algo importante es crecer de una manera sana. No se trata solo de aumentar el número de clientes o el tamaño de la cartera, sino también de la calidad.

- Sus niveles de morosidad, justamente, se redujeron el año anterior. ¿Han tenido alguna estrategia para concretar esa reducción, o se condice con un contexto macroeconómico más sano?

Desde luego que el contexto ayuda, porque el año pasado para todos ha sido un año muy bueno. Sin embargo, te diría que el esfuerzo que hacen nuestros más de 5.000 asesores en campo es titánico, porque están de la mano con nuestros clientes, les dan una atención personalizada, y eso nos ha ayudado a sostener este crecimiento con calidad. Entonces, sí, el contexto influye, pero en buena medida también se debe al seguimiento constante que le damos a cada uno de nuestros clientes.

(Foto: Hugo Pérez/El Comercio) / HUGO PEREZ

- Si hablamos del crédito grupal, que es lo que los caracteriza en el mercado, ¿cuánto ha crecido y qué proyecciones tienen para este año? ¿Apuntan a un aumento del ticket promedio del crédito grupal, que está en alrededor de S/4.000?

No, el ticket promedio va a seguir siendo similar al que ya tenemos hoy. Sí estamos planeando que este año podamos hacer una serie de cambios al producto para hacerlo todavía más fácil para nuestros clientes.

- ¿Cómo cuáles, por ejemplo?

Lo que hemos estado haciendo es buscar modificaciones a nuestro sistema para tener grupos un poco más reducidos: en lugar de 10 integrantes, tener un mínimo de ocho; en lugar de pagos bisemanales, buscamos que sean semanales; también algunas modificaciones internas en los grupos para ofrecer una tasa diferenciada a cada cliente; varios cambios interesantes que nos van a ayudar, sobre todo, a retener más a nuestros clientes.

- ¿Este año el crecimiento vendrá impulsado por los créditos grupales?

La proporción que tenemos hoy en cuanto al número de clientes es 70% grupal y 30% individual. Esa proporción seguirá siendo similar. Este año el crecimiento previsto es muy parecido para ambas metodologías. Los dos productos están creciendo a doble dígito y no veo que la composición de la cartera vaya a cambiar mucho todavía.

- Sobre los segmentos a los que se dirigen, ¿van a seguir abocados al segmento C y D? ¿Ven algunas macroregiones con mayor potencial de crecimiento?

Sin duda el crecimiento seguirá siendo en ese mismo segmento. Hoy estamos ya en 23 regiones del país, tenemos más de 120 agencias y vamos a abrir tres agencias más para tener prácticamente el 100% del país cubierto. Seguiremos creciendo como lo hacemos hoy. Donde más proporción de clientes tenemos es en la parte sur, en Arequipa; donde empezó todo [la entidad nació como Edpyme Crear Arequipa casi 30 años atrás]. Pero también tenemos presencia en el norte, Trujillo, Chiclayo y otras zonas. No vemos algo muy diferente en la apuesta geográfica; no hay una zona por la que vayamos a apostar por un crecimiento más fuerte. El crecimiento será muy similar a como hoy vemos el mapa e incluyendo a Lima, donde también tenemos una buena cantidad de clientes.

- La situación climática de los últimos meses, con lluvias muy fuertes especialmente al sur y al norte del país, ¿ha afectado en algo su cartera o a sus clientes?

Hemos estado muy pendientes de nuestros clientes y colaboradores, y hasta este momento no hemos tenido ninguna afectación. Tenemos un plan muy claro de recuperación y atención a cualquier emergencia o eventualidad. Estamos también de la mano con nuestros equipos en México, con nuestro comité de crisis, y tenemos todo perfectamente listo. [...] Hemos estado atendiendo caso por caso. Por supuesto, algunos clientes han tenido afectaciones en sus negocios, pero no ha habido necesidad de medidas especiales.

- ¿Tampoco reprogramaciones de créditos?

No ha habido necesidad de darles ninguna reprogramación. Sin embargo, estamos muy atentos a cualquier situación, porque por lo que vemos este año -ojalá no pase-, esto se podría complicar en algunos lugares.

- ¿En dónde estarán ubicadas sus próximas agencias?

En Pachacamac, Loreto y San Martín, tres zonas donde la inclusión financiera es una urgencia. Con estas aperturas cerraremos el año con 129 agencias en todo el país, reforzando un modelo que combina el ecosistema digital con la presencia territorial que las y los emprendedores valoran.

Compartamos Banco abrió 4 nuevas agencias en el país. Foto: Difusión

- En el 2025 crecieron mucho, también, sus productos pasivos. Las cuentas de ahorro tuvieron un crecimiento de alrededor de 42%, según sus últimos resultados financieros. ¿Este año se mantendría ese ritmo?

Hemos estado creciendo mucho en la captación de clientes de crédito, y también en nuevos clientes que no tienen créditos pero que ya tienen productos de ahorro con nosotros. Nuestra cartera de pasivos está en S/3.100 millones. Tenemos tasas muy competitivas y estimamos que el crecimiento de este año sea similar a lo que hemos venido teniendo en años anteriores, entre 10% y 12%.

- ¿El año pasado hubo alguna estrategia específica para hacer que este segmento crezca con más fuerza? ¿Qué elementos explican este crecimiento?

El contexto económico en el Perú ha ayudado a que la gente tenga liquidez y pueda ahorrar con nosotros. Por otro lado, nuestras estrategias se han enfocado mucho en estar cerca de los clientes, hablar con ellos sobre este tema y contar con agencias captadoras, especializadas en recibir clientes que quieren abrir una cuenta o invertir dinero. Además, está todo el esfuerzo comercial del equipo de operaciones, que está muy pendiente de atender a los clientes en las agencias. Cuando un cliente va a pagar su cuota, el personal le ofrece algún producto de pasivo. Ha sido un esfuerzo muy focalizado y así hemos logrado crecer bastante en ese segmento; ha sido muy interesante.

- Un rubro en el que buscan seguir creciendo son los créditos con seguros. ¿Qué proyectan considerando el potencial que todavía existe en el mercado asegurador?

El año pasado cerramos con alrededor del 70% de nuestros clientes con créditos que decidieron contar con una póliza de seguro. Este año nos estamos proponiendo incrementar esa cifra a 80% y seguir creciendo en penetración con ese producto. Muchas veces nuestros clientes no tienen acceso a ese tipo de coberturas: gastos médicos, asesoría con un doctor, consultas, medicamentos, gastos funerarios, hospitalización, cáncer, etc. Son productos muy interesantes.

Todavía no hemos pensado en salir a vender el producto a no clientes. Nuestra meta es lograr que cada vez más clientes de crédito tengan un seguro con nosotros.

- ¿Y podrían ampliarse a no clientes en el corto plazo?

No lo veo en el corto plazo. Después de más de 30 años de trabajo, nuestra estrategia incluso en México es seguir enfocándonos en clientes de crédito. Recién ahora en el mercado mexicano están empezando a ver alguna posibilidad hacia afuera.

- Sus utilidades netas crecieron a triple dígito el año anterior. ¿Proyectan crecimiento para este 2026?

Este año estamos pensando cerrar con alrededor de S/300 millones de utilidad neta, un 15% de crecimiento respecto al 2025. Va muy de la mano con el crecimiento que hemos estado teniendo. Es un crecimiento muy sostenido, que nos permite apoyarnos también en la parte del fondeo y en menores provisiones.

- Hace unas semanas comentaron que en la campaña escolar estaban proyectando una colocación de cerca de S/2.500 millones. ¿Cómo ha resultado esta campaña? ¿Han impactado los sucesos climáticos o lo ocurrido con la interrupción del gas?

Hasta ahora vamos muy bien. La campaña está logrando la meta que nos habíamos propuesto. No hemos visto nada que se salga de lo planeado. Sin duda estos últimos eventos han generado algo de asombro e inestabilidad, pero no hemos visto afectación en el apetito de crédito por parte de nuestros clientes.

- ¿Había más apetito este año en la campaña escolar versus el anterior?

Sí, ha habido más este año. Hemos cerrado los primeros dos meses muy bien, mejor de lo que habíamos esperado. Fue un enero distinto a los de años anteriores. Normalmente los primeros meses del año la cartera tiende a bajar un poco y no lo hemos visto así.

La campaña escolar 2026 impulsará el consumo y será clave para el flujo de caja de las pymes. Foto: Andina.

- ¿Se ha mantenido el ritmo de crecimiento de fines del 2025?

Se ha mantenido muy estable. Lo mismo en febrero, y marzo pinta como un mes muy bueno. Podríamos cerrar un primer trimestre del año de acuerdo al plan que tenemos. El primer trimestre siempre tiene un crecimiento de entre 4% y 5%, y lo estamos consiguiendo en créditos grupales e individuales.

- El año pasado cerraron con 1,4 millones de clientes. ¿Con cuántos clientes prevén cerrar este 2026?

Estamos esperando cerrar en alrededor de 1,6 millones, es decir, superar el millón y medio de clientes. [...] Hemos estado ajustando un poco la meta, porque lo que hemos buscado, como te decía, es un crecimiento con calidad. Incluso la meta más fuerte y ambiciosa que tenemos es llegar a 5 millones de clientes. No estamos todavía poniéndole una fecha, pero es un hito importante que queremos alcanzar en los próximos años.

- Es una meta de largo plazo.

Sí. Este año estaríamos llegando a 1,6 millones y, si todo sigue caminando como ahora, iremos acercándonos al hito de 2 millones y luego a los 5 millones.

- ¿Están explorando otros productos como tarjetas de crédito?

No, no lo tenemos mapeado todavía. Lo que sí tenemos este año, y estamos empezando a entender, es nuestro producto de consumo que se llama Creditienda. No es una tarjeta de crédito, pero es un producto que incluso puede ser mejor. Desde su aplicación, el cliente puede revisar muchos productos que están ahí y comprar alguno de ellos para que le llegue a la puerta de su casa. Eso es una maravilla. Ese tipo de nuevas líneas de productos sí las vamos a empezar a ofrecer e impulsar.

- ¿Creditienda sería uno de los focos a impulsar con clientes este año?

Correcto. También los seguros para clientes con créditos y las plataformas digitales. Tenemos nuestra billetera BIM, que queremos posicionar como la billetera del cliente de Compartamos. Este año tenemos proyectos muy interesantes con la billetera para que sea una herramienta muy buena y para que nuestros clientes puedan transaccionar con nosotros. Hoy en nuestra billetera tenemos más de 10 millones de transacciones mensuales y más de 1,7 millones de clientes que son usuarios. Eso es parte de este ecosistema digital y de meternos en este mundo, donde queremos invertir mucho.

- ¿Qué porcentaje de las transacciones de sus créditos se realiza de forma completamente digital?

Nuestro proceso de nacimiento y desembolso de créditos es 100% digital. No tenemos un solo documento en papel; todo el flujo, desde el origen hasta la cobranza del crédito, es completamente digital. Es una eficiencia muy importante. Tenemos una herramienta que se llama Kallpa, que es una aplicación que tiene nuestro asesor en campo, y permite que no tenga que ir a la oficina o a la agencia.

- ¿Hay desafíos que todavía perciban en la digitalización con sus clientes?

Siempre hay temas en los que hay que seguir avanzando. La adopción de nuestros clientes de medios digitales cada vez es mayor. No podríamos decir que estamos al 100%, pero nuestros clientes cada vez van adquiriendo y aprendiendo más sobre estas tecnologías, porque dentro de todo el proceso también tienen que entrar a la aplicación, a su banca móvil, enrolarse, etc. Vamos muy bien y muy avanzados; hoy la gran mayoría de nuestros clientes ya lo hace. Sin embargo, siempre es importante estar muy cerca de ellos.

- ¿Qué tan importante será BIM en su estrategia?

Nosotros medimos la transaccionalidad de BIM por segmentos. Lo que pensamos es tener un mayor número de clientes que hagan más de dos transacciones. El promedio actual varía entre una y una y media, y como máximo dos transacciones. Pero estamos buscando que el cliente transaccione más dentro de la billetera. Este año, a través de inversiones que estamos haciendo, queremos que el cliente pueda hacer más cosas dentro de BIM.

BIM. Concedería microcréditos de hasta S/ 4,600. (Foto: Difusión) / SYSTEM

- ¿Cómo cuáles?

Pago de servicios, por ejemplo. También remesas, compras y otras transacciones o pagos, además del pago de su crédito. Más adelante también pensamos habilitar que dentro de la misma aplicación el cliente pueda comprar o ampliar su póliza de seguro, y que pueda visualizar los productos de Creditienda.

- Como una ‘Superapp’.

Exactamente, en donde el cliente pueda tener en una sola aplicación todo el ecosistema de Compartamos.

- ¿Y cuánto se está invirtiendo en términos de tecnología este año para lograr eso?

Este año, por todos estos proyectos y lo que estamos haciendo en BIM, aproximadamente nuestro volumen de operación en tecnología está creciendo alrededor de un 15% respecto al año anterior, en términos de dinero invertido. Es uno de los portafolios más grandes de inversión que tenemos en el año, y en inversiones en distintos proyectos. Entre un 15% y 20% crece la inversión en el rubro de tecnología.

- ¿De estas nuevas funcionalidades que planean incorporar en BIM, cuáles se vienen este año?

Este año viene un proyecto muy interesante para BIM, que es poder acoplar la billetera con la cuenta de ahorro de Compartamos. Ese va a ser un hito muy relevante. La idea es que nuestro cliente ya no necesite ir a una agencia para cargar dinero a la billetera, sino que pueda transferir directamente desde su cuenta de Compartamos.

- Hoy tiene que ir a la agencia.

Hoy son procesos en los que tiene que ir a una agencia o a un agente BIM: tenemos 5.000 agentes en el país. Debe ir para hacer ese ‘cash in’. Con esto que vamos a hacer este año, ya no va a necesitar hacerlo así. A la vez buscamos que, teniendo su cuenta de ahorro ligada a su billetera, el cliente siga usando BIM y transaccione más veces ahí.

- ¿Cuándo ocurrirá esto?

Pensamos que va a suceder en el segundo semestre del año. En este mismo segundo semestre se podría ver el pago de servicios y remesas en BIM. También estamos planeando un cambio en el UX (experiencia del usuario) de BIM, en la forma de entrar a la aplicación. Hay cosas que estamos modificando para que al cliente le sea mucho más fácil entrar a la app, pagar, escanear un código.

- ¿Más adelante Compartamos Banco podría ofrecer otros productos como un crédito hipotecario? ¿Han explorado ese segmento?

No, no hemos explorado esa posibilidad todavía. Estamos pensando mantenernos en lo que hacemos ahora: créditos grupales, créditos individuales, productos de consumo, ahorro, seguros y el ecosistema digital.

- Se vienen las elecciones. ¿Creen que pueda haber algún impacto tras un 2025 excepcional para su rubro? ¿Prevé que se pueda dar más adelante el impacto político?

Este tipo de situaciones en nuestros países hace que la gente esté, tal vez, un poco distraída, pensando en otras cosas, pero no hemos visto ningún impacto en este momento y tampoco vemos que pueda haberlo en los siguientes meses.

- Se mantiene el optimismo.

Sí. Ahorita en abril es la primera vuelta; ya la tenemos muy cerca, pero no estamos viendo algo particular todavía y yo espero que se mantenga así. Al final, si seguimos con esta cercanía y acompañamiento a nuestros clientes, eso siempre nos ayudará a controlar cualquier situación que se dé a nivel país. Al cliente le interesa seguir manteniendo su crédito con nosotros independientemente de los temas que puedan suceder en el entorno político.