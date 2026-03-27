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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En diversas zonas del país, emprendedoras y emprendedores se unen para alcanzar alternativas de financiamiento que les permitan fortalecer sus negocios de manera ágil y segura. Un producto que se afianza en estos segmentos es el crédito grupal, que hoy representa el 70% del portafolio de clientes de Compartamos Banco.