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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, empresario y director del MBA de Pacífico Business School, analiza el trabajo en equipo como nuevo enfoque.
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, empresario y director del MBA de Pacífico Business School, analiza el trabajo en equipo como nuevo enfoque.
/ PxHere
Por Ben Schneider

Varios estudiosos del ‘management’ sostienen que para lograr configurar equipos de trabajo eficientes, hay que privilegiar el mantener el foco, el construir confianza, evitar jerarquías e impulsar consensos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.