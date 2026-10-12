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Resumen

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Diego Marrero, portafolio manager de Blum Dynamic Macro Strategies, analiza si es sostenible la deuda de EE.UU. | REUTERS/Brian Snyder
Diego Marrero, portafolio manager de Blum Dynamic Macro Strategies, analiza si es sostenible la deuda de EE.UU. | REUTERS/Brian Snyder
/ Brian Snyder
Por Diego Marrero

Durante décadas, EE.UU. pudo gastar más de lo que recaudaba sin que los mercados le pasaran una factura significativa. El dólar era la moneda de reserva del mundo y los bonos del Tesoro, el activo seguro por excelencia. Esa combinación permitió financiar déficits crecientes a tasas relativamente bajas. El problema es que ese privilegio no es ilimitado.

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