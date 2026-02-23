Compartamos Banco anunció que, en el marco de su campaña escolar 2026 (entre enero y marzo), proyecta desembolsar más de S/2.490 millones. Esta cifra, según la institución, representa un aumento del 20% a nivel de colocación de créditos a comparación del año pasado (S/ 2.080). Asimismo, el ticket promedio alcanzará S/ 10.430, lo que equivale un incremento del 8,71% versus el 2025.

El gerente central Senior de Modelo Comercial de Compartamos Banco, Jeffrey Martínez, explica que el dinamismo en la demanda de créditos y el consumo en los hogares se mantiene gracias a la estabilidad de la inflación y a la recuperación del empleo formal, factores que continúan impulsando la demanda de microcréditos estacionales, como los relacionados a la campaña escolar.

“A nivel comercial, la campaña escolar es una de las tres más importantes del año, ante ello, Compartamos Banco pone en marcha la campaña Créditos que Suman, que ofrece línea de crédito con solo el DNI y un recibo de servicios. Además, los desembolsos se realizan en un plazo máximo de 24 horas”, precisó Martínez.

Sectores que más solicitan créditos

De acuerdo con Compartamos Banco - entidad que cuenta con más de 1,4 millones de clientes y mantiene el 85% de su cartera dedicada a MYPEs – los sectores con mayor demanda de créditos durante la campaña escolar son Comercio, Servicios e Industria, los cuales en conjunto representan más del 80% de los desembolsos.

“Es importante precisar que los montos financiados se orientan principalmente a necesidades vinculadas al aumento comercial propia de la temporada. En ese sentido, el dinero desembolsado se destina para activos fijos, capital de trabajo y consumos”, precisó el ejecutivo.

Incentivos para sus clientes

Compartamos Banco detalló que la campaña “Créditos que Suman” nace bajo la premisa de que cada emprendedor peruano aporta al desarrollo del país: desde la elaboración de su primer presupuesto, hasta los pasos que da para escalar su negocio y contribuir con la economía local. Considerando que Compartamos Banco es la institución con mayor participación en el segmento de microempresas - con un 18,8% del total de clientes – se diseñó esta iniciativa que reconoce y acompaña dicho esfuerzo.

“Nuestro propósito como banco es impulsar los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano. Además, y en reconocimiento al esfuerzo y la confianza de nuestros clientes, sortearemos 20 premios de S/ 5.000 para que miles de emprendedores peruanos sigan sumando al progreso de sus familias y negocios. Participan todos los clientes que soliciten o renueven su crédito hasta el 31 de marzo”, finalizó Martínez.

