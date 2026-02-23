Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Compartamos Banco proyecta desembolsar más de S/2.490 millones en la campaña escolar 2026, entre los meses de enero y marzo | Foto: El Comercio (Referencial)
Compartamos Banco proyecta desembolsar más de S/2.490 millones en la campaña escolar 2026, entre los meses de enero y marzo | Foto: El Comercio (Referencial)
Por Redacción EC

Compartamos Banco anunció que, en el marco de su campaña escolar 2026 (entre enero y marzo), proyecta desembolsar más de S/2.490 millones. Esta cifra, según la institución, representa un aumento del 20% a nivel de colocación de créditos a comparación del año pasado (S/ 2.080). Asimismo, el ticket promedio alcanzará S/ 10.430, lo que equivale un incremento del 8,71% versus el 2025.