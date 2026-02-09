Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El objetivo es ampliar el crédito a mypes especialmente lideradas por mujeres. Foto: Freepik.
El objetivo es ampliar el crédito a mypes especialmente lideradas por mujeres. Foto: Freepik.
Por Redacción EC

Con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (MYPEs), con un enfoque especial en los negocios liderados por mujeres, y de apoyar los esfuerzos del Perú para promover un crecimiento económico inclusivo y la inclusión financiera, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, aprobó una inversión en Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito
Perú

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”
Perú

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”

¿Locura por los autos? Rally Mobil Perú, que produce Ramón Ferreyros, proyecta movilizar 60.000 espectadores: este será el impacto económico
Perú

¿Locura por los autos? Rally Mobil Perú, que produce Ramón Ferreyros, proyecta movilizar 60.000 espectadores: este será el impacto económico

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces