Con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (MYPEs), con un enfoque especial en los negocios liderados por mujeres, y de apoyar los esfuerzos del Perú para promover un crecimiento económico inclusivo y la inclusión financiera, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, aprobó una inversión en Compartamos Banco, parte del Grupo Gentera.

La inversión de IFC consiste en un préstamo de US$15 millones. La operación se realizó en colaboración con Citi, que aportó un financiamiento adicional de S/50 millones a Compartamos Banco.

“El apoyo de IFC válida la solidez de nuestro modelo de negocio y nos permite seguir ampliando el acceso al crédito para quienes históricamente han estado excluidos del sistema financiero. Nuestro objetivo es claro: llegar a más emprendedores con soluciones responsables que generen un impacto económico y social de largo plazo”, señaló César Sanguinetti, director financiero de Compartamos Banco.

El 75 % de los recursos del préstamo de IFC se destinará a mypes lideradas por mujeres, sobre la base del sólido historial de Compartamos Banco: actualmente, el 64 % de su cartera por monto y el 76 % por número de clientes corresponde a negocios liderados por mujeres.

“IFC se enorgullece de asociarse con Compartamos Banco para avanzar en la inclusión financiera en el Perú. Al ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres, contribuimos a liberar el potencial económico del país, crear empleo y fomentar un crecimiento más inclusivo. Este proyecto ejemplifica nuestro compromiso de apoyar a instituciones financieras innovadoras que impulsan cambios positivos en los mercados emergentes”, agregó Elizabeth Martínez de Marcano, directora regional de IFC para América Latina y el Caribe.