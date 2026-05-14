Resumen

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Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Compartamos Banco reportó una utilidad neta de S/ 83,8 millones al cierre de marzo de 2026, lo que representa un incremento de 154% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados del sistema financiero al primer trimestre del año.

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