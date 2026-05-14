Compartamos Banco reportó una utilidad neta de S/ 83,8 millones al cierre de marzo de 2026, lo que representa un incremento de 154% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados del sistema financiero al primer trimestre del año.
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“Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la confianza que más de 1,5 millones de clientes depositan en Compartamos Banco y el compromiso de nuestros equipos por acompañarlos con soluciones financieras responsables que les permitan seguir impulsando sus negocios y proyectos. Este enfoque en las personas es el que sostiene nuestro crecimiento”, señaló Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco.
En ese sentido, César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas de Compartamos Banco, destacó que el crecimiento de la utilidad al cierre de marzo responde a una gestión consistente en crecimiento de calidad y enfocada en la eficiencia operativa.
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“El crecimiento de la utilidad en el primer trimestre responde a una gestión financiera disciplinada, basada en la eficiencia operativa, el control del riesgo y el trabajo coordinado de las distintas áreas del banco. Estos resultados nos permiten seguir fortaleciendo el desempeño financiero de la institución y sostener una operación sólida y responsable”, añadió Sanguineti.
Al cierre del primer trimestre, Compartamos Banco logró reinsertar a 26,060 personas en el sistema financiero. No obstante, durante 2025, la entidad consiguió que 117,228 ciudadanos accedieran nuevamente a servicios financieros formales, reforzando así su compromiso con la inclusión en el país.
“Estas cifras son importantes para nosotros. Como banco líder del segmento microempresa y del sector microfinanciero con una participación del 18.6% del total de número de clientes, seguiremos trabajando por la inclusión y reinclusión financiera en el país, sobre todo para el sector de microemprendedores, grupo que mueve y dinamiza la economía del país”, finalizó Sanguineti.
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