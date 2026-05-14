Compartamos Banco reportó una utilidad neta de S/ 83,8 millones al cierre de marzo de 2026, lo que representa un incremento de 154% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados del sistema financiero al primer trimestre del año.

“Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la confianza que más de 1,5 millones de clientes depositan en Compartamos Banco y el compromiso de nuestros equipos por acompañarlos con soluciones financieras responsables que les permitan seguir impulsando sus negocios y proyectos. Este enfoque en las personas es el que sostiene nuestro crecimiento”, señaló Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco.

En ese sentido, César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas de Compartamos Banco, destacó que el crecimiento de la utilidad al cierre de marzo responde a una gestión consistente en crecimiento de calidad y enfocada en la eficiencia operativa.

“El crecimiento de la utilidad en el primer trimestre responde a una gestión financiera disciplinada, basada en la eficiencia operativa, el control del riesgo y el trabajo coordinado de las distintas áreas del banco. Estos resultados nos permiten seguir fortaleciendo el desempeño financiero de la institución y sostener una operación sólida y responsable”, añadió Sanguineti.

Al cierre del primer trimestre, Compartamos Banco logró reinsertar a 26,060 personas en el sistema financiero. No obstante, durante 2025, la entidad consiguió que 117,228 ciudadanos accedieran nuevamente a servicios financieros formales, reforzando así su compromiso con la inclusión en el país.

“Estas cifras son importantes para nosotros. Como banco líder del segmento microempresa y del sector microfinanciero con una participación del 18.6% del total de número de clientes, seguiremos trabajando por la inclusión y reinclusión financiera en el país, sobre todo para el sector de microemprendedores, grupo que mueve y dinamiza la economía del país”, finalizó Sanguineti.