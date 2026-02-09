Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina).
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

De acuerdo con Renta4 SAB, el precio del dólar cerró hoy en S/3,3570, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del viernes 6 de febrero que se situó en S/3,3590.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito
Perú

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”
Perú

Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”

¿Locura por los autos? Rally Mobil Perú, que produce Ramón Ferreyros, proyecta movilizar 60.000 espectadores: este será el impacto económico
Perú

¿Locura por los autos? Rally Mobil Perú, que produce Ramón Ferreyros, proyecta movilizar 60.000 espectadores: este será el impacto económico

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces