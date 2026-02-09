De acuerdo con Renta4 SAB, el precio del dólar cerró hoy en S/3,3570, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del viernes 6 de febrero que se situó en S/3,3590.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable con ligera tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3590 y mínimo de S/3,3550. Además, en el mercado se negociaron US$252 millones a un precio promedio de S/3,3566.

Asimismo, se vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales fueron renovados a plazo de 3 meses. Por otro lado, el índice DXY cayó a 96.79 (-0,91%), continuando la tendencia a la baja desde el viernes donde inició la corrección luego de haber subido 2,50% del 27 de enero al 5 de febrero.

Por su parte, el oro sube +0,87% y vuelve a situarse en torno a los US$5,000/onza apoyado por la demanda de activos refugio antes de las referencias macro clave. El principal foco del mercado está en el informe de empleo de enero que se conocerá el miércoles y rl viernes llegará el dato de inflación.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.