Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 9 de febrero?

Cabe recordar que el dólar cerró el viernes 6 de febrero en S/3,3590. Foto: GEC.
Cabe recordar que el dólar cerró el viernes 6 de febrero en S/3,3590. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El tipo de cambio para este lunes 9 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP).

