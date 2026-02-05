Velarde advierte que la estabilidad de precios no está garantizada pese a la baja inflación

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, expresó su confianza en que la tasa de inflación en el Perú se mantendrá estable durante este y el próximo año, pese a los desafíos constantes derivados de la inestabilidad política y de decisiones de corte populista adoptadas por el Congreso.

Durante su participación en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, organizado por El Comercio y América Multimedia, Velarde señaló que el avance de los precios en el país ha sido menor, incluso, que el registrado en Estados Unidos.

“Estados Unidos ha tenido una inflación más baja que la nuestra a lo largo del siglo; sin embargo, si observamos la inflación que miran los bancos centrales —la que excluye alimentos y energía—, el Perú ha registrado una inflación menor a la de Estados Unidos. Tanto este año como el próximo esperamos que la inflación en el Perú sea también inferior a la estadounidense. En dos años, quién sabe”, refirió.

No obstante, el titular del BCR advirtió que esta estabilidad no está garantizada y que el hecho de que algunas decisiones políticas en Perú no hayan tenido efectos inmediatos en la economía no implica que no se generen rezagos en el mediano o largo plazo.

“Existe la confianza de que puede hacerse casi cualquier barbaridad y la economía no sufre tanto. Ese es un riesgo. No sufre al inicio, hasta que empieza a sufrir bastante. Lo he visto en varias decisiones; por ejemplo, con los retiros de las AFP: el primero no generó mayores efectos, luego vino el segundo y así sucesivamente, pero pasa”, señaló.

Pese a ello, Velarde consideró que en el corto plazo no se observan riesgos inmediatos que amenacen la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, advirtió que los riesgos geopolíticos se mantienen latentes, como el conflicto entre Rusia y Ucrania o una eventual invasión de Taiwán por parte de China. En el ámbito financiero, mencionó también la posibilidad de una corrección significativa en los precios de los activos, entre otros factores de riesgo.

Tipo de cambio frente al sol

En línea con las expectativas sobre la inflación, Velarde también se refirió al comportamiento del tipo de cambio. Indicó que, si bien el dólar ha perdido fuerza en los últimos años, “sigue siendo dominante todavía en muchos activos”.

Explicó que otras monedas no han logrado reemplazarlo debido a diversos factores. En el caso del renminbi, señaló que genera desconfianza por provenir de un país con controles de capital; mientras que, en el caso del euro, las expectativas iniciales se han visto debilitadas por la crisis europea y por la falta de mutualización de la deuda en la región; es decir, en la Unión Europea no comparten colectivamente la responsabilidad de la deuda pública.

“El tipo de cambio ha sido bastante estable. En lo que va del siglo, el sol se ha apreciado cerca de 5% frente al dólar, mientras que otras monedas se han depreciado, algunas casi 200% y otras cerca de 100%. En parte, esto se explica porque el Perú tiene una meta de inflación más baja y ha registrado una inflación menor”, concluyó.