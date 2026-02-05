¿Perú atravesaría un nuevo ‘boom’ exportador? Esto dice el BCR

El Perú mantiene un horizonte positivo en sus términos de intercambio, impulsado por la apreciación de los ‘commodities‘ que exporta y la reducción de los precios de los bienes que importa. En ese contexto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que el país podría atravesar un nuevo ‘boom‘ exportador.

“Los términos de intercambio han tenido una mejora sustancial. Se han comparado con los de 1951, una época de ‘boom‘ y de gran construcción. Esperamos algo parecido para este año debido a estos precios: los principales ‘commodities‘, como el oro y el cobre, han crecido fuertemente, mientras que los precios del petróleo y el trigo han caído. Es decir, nos hemos beneficiado porque nuestras exportaciones han subido de precio y muchas de las importaciones más importantes han bajado”, explicó el funcionario.

Este escenario coloca al país en una posición ventajosa frente a otras economías de la región que, en años anteriores, registraron mayores niveles de exportación.

“Hemos superado a países como Argentina. En el año 2000, Argentina tenía exportaciones que eran casi cuatro veces las nuestras —3,8 veces—; ahora el Perú exporta más que Argentina. Además, tenemos exportaciones casi 40% mayores que las de Colombia”, comentó Velarde.

Asimismo, si los precios se mantienen al alza, se espera que la balanza comercial continúe registrando un superávit favorable para el país. Así, si bien el Perú alcanzó un superávit superior a los US$ 32.000 millones el año pasado, para este año la cifra podría acercarse a los US$ 38.000 millones.

“No obstante, si la economía se recupera con mayor fuerza, las importaciones podrían crecer más rápido y el superávit sería menor; sin embargo, eso sería una buena noticia porque reflejaría un mayor crecimiento económico [de Perú]”, añadió.

Exportaciones no tradicionales

Por otro lado, el Perú también destaca en el desempeño de sus exportaciones no tradicionales, registrando el mejor resultado frente a cinco economías de la región. En particular, según datos a noviembre del año pasado, los envíos acumulados a doce meses crecieron 14,2%, superando a Colombia (14,4%), México (8,2%), Chile (4,4%) y Brasil (3%).

“Perú es el país que ha mostrado el mejor comportamiento en volumen de exportaciones no tradicionales. Incluso en los últimos cinco años, sigue siendo el de mejor desempeño, aunque el promedio es menor al registrado el año pasado”, concluyó.