El consumo en los hogares ha tenido un buen arranque de año, manteniendo los buenos resultados del cierre del 2025, cuando cerró con un crecimiento de 1,7%, comenta Mauricio Cheng, Country Manager de Worldpanel by Numerator. De hecho, el ejecutivo destaca que el consumo muestra crecimiento, hecho importante en un contexto de inestabilidad política ya recurrente en el país.

“Todas las canastas tuvieron crecimientos en volumen y valor, lo que reafirma como el consumo dentro del hogar toma una relevancia estratégica hoy en día. Eso inclusive tomando en cuenta que en el 2024 hubo un impacto por la liberación de la AFP, que el año pasado- con el nuevo retiro- no fue tan marcado en el segundo semestre. Por lo que, incluso sin ese efecto tan pronunciado, fue positivo”, explica.

Consumo en hogares.

Es así que destaca que la primera mirada del consumo durante los primeros meses del 2026 es optimista. Cheng anota que hay fundamentos macroeconómicos sólidos que han ayudado a que el consumo tenga esa dinámica.

Pero si bien el arranque del año ha sido bueno, hay algunos factores que desafían el dinamismo del consumo como el Fenómeno de El Niño (FEN) Costero. Si bien es considerado débil, Cheng comenta que de una u otra manera no se descarta el escenario del 2023. En aquel entonces, cuenta, se vio un incremento en precios, que llegó a ser de 7,5% frente al año previo, según el reporte de la consultora.

“Teniendo en cuenta este histórico, adicionando el efecto que se tiene en precios por el alza del petróleo, así como de otras variables externas, son factores a observar porque las canastas pueden tener una menor velocidad de crecimiento”, comenta. De hecho, recuerda que en el 2023 las canastas decrecieron 0,2% en volumen- mientras que crecieron 7,5% en valor por los efectos del Niño Costero-. Esto cambió un poco el comportamiento del consumidor, que realizó más visitas a los canales para realizar compras más pequeñas por un menor ingreso disponible.

Cheng señala que esto afecta al consumidor final y que el peruano suele ser resiliente.

¿El FEN y el alza del petróleo podrían afectar las proyecciones iniciales de crecimiento para este año? De acuerdo a Cheng, aún no se han establecido las proyecciones de aumento en valor, pero sí estiman que en volumen se podría tener un crecimiento más moderado que en el 2025 (1,7%). “Ahora podría estar cayendo unas décimas, siendo el crecimiento alrededor de 1,5%. En el 2023, [el impacto habría sido mayor porque] salíamos aún de la pandemia”, afirma.

Canastas de mayor crecimiento y canales

De acuerdo al reporte de Worldpanel by Numerator, las canastas que están tomando mayor relevancia en este primer trimestre son alimentos, bebidas y cuidado personal. Destaca un aumento en el interés del cuidado de la piel.

Así también, las marcas blancas muestran mayor protagonismo. El perfil del consumidor peruano se refleja en una compra más intencional, con mayor información previa, lo que lo lleva también a planificar sus compras. Cheng destaca la fragmentación entre los canales y el mayor número de visitas a los puntos de venta. Se busca, indica, el mejor precio percibido y con ello también segmenta las ocasiones de consumo del hogar.

Kantar: Consumo masivo en hogares podría crecer 1,5% al cierre del año.

En promedio, el consumidor visita 8 canales por trimestre. Actualmente, se registra una mayor convivencia en canales modernos. Las farmacias de cadenas también van ganando mayor incidencia. No obstante, en el último año las tiendas de ‘hard dicsount’ muestran un 78% en penetración; los supermercados, 83%; y las tiendas de conveniencia, 27%.

De otro lado, el ejecutivo destaca que en bebidas y lácteos se observan innovaciones que responden a un consumidor ávido de encontrar diferentes alternativas. Además, comenta que se ha dado una reconfiguración en la composición de los hogares. “Un dato no menor es que el 30% de hogares en el Perú son de 1 y 2 personas, hogares con pocos miembros, por lo que no necesitan formatos de productos tan grandes”, sostiene.

Así, hay una tendencia marcada con una diferenciación en valor, por lo que los formatos pequeños van tomando velocidad.

Así también observa una tendencia a la diversificación de productos y subsegmentación como es el caso de los lácteos con productos funcionales, leches sin lactosa, entre otras. Del mismo modo sucede con detergentes, que empiezan a virar hacia productos premium, y con la categoría de alimentos para mascotas, que ofrece más personificación y diversificación en sus alternativas, por lo que los lanzamientos y líneas nuevas van en esa línea.