Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las canastas que están tomando mayor relevancia en este primer trimestre son alimentos, bebidas y cuidado personal.
Las canastas que están tomando mayor relevancia en este primer trimestre son alimentos, bebidas y cuidado personal.
Por Claudia Inga Martínez

El consumo en los hogares ha tenido un buen arranque de año, manteniendo los buenos resultados del cierre del 2025, cuando cerró con un crecimiento de 1,7%, comenta Mauricio Cheng, Country Manager de Worldpanel by Numerator. De hecho, el ejecutivo destaca que el consumo muestra crecimiento, hecho importante en un contexto de inestabilidad política ya recurrente en el país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.