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El sector agrícola sigue concentrando algunas de las mayores brechas estructurales del país, incluidas los mayores niveles de pobreza y trabajadores en la informalidad. (Foto: gob.pe)
El sector agrícola sigue concentrando algunas de las mayores brechas estructurales del país, incluidas los mayores niveles de pobreza y trabajadores en la informalidad. (Foto: gob.pe)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El sector agrícola sigue concentrando algunas de las mayores brechas estructurales del país, incluidas los mayores niveles de pobreza y trabajadores en la informalidad. Las propuestas de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) identifican problemas reales, pero contienen riesgos significativos: metas sin sustento técnico, intervenciones que comprometen el libre comercio y exclusiones deliberadas del agro moderno.

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