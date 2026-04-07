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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este año LG Perú ha registrado un aumento en sus productos de refrigeración en la temporada de calor, con un crecimiento de 19% en los primeros dos meses del 2026 frente al mismo periodo de 2025. Youngrok Kim, quien asumió el liderazgo de la operación local en enero, señala a Día 1 que este año esperan tener un aumento de ventas del 8% en dicha categoría y un 12% en televisores, beneficiado por el mundial de fútbol.