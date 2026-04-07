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- En enero fue nombrado CEO de LG Perú. ¿Qué enfoque tiene su gestión?

Bajo mi gestión, LG Perú ha reforzado un enfoque centrado en el consumidor, poniendo la experiencia del cliente en el centro de la estrategia de crecimiento. La compañía no solo busca ofrecer productos innovadores, sino soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, priorizando durabilidad, eficiencia y una adaptación real a las necesidades de los hogares peruanos.

Un ejemplo claro de este enfoque son iniciativas como los ‘home visits’ [visitas del CEO a los clientes], que permiten a la alta dirección conocer de primera mano la experiencia, expectativas y nivel de satisfacción de los usuarios. Este tipo de cercanía, poco habitual en la industria, refleja el compromiso de LG por escuchar activamente al consumidor peruano, entender su contexto cotidiano y desarrollar propuestas cada vez más relevantes para el mercado local.

- ¿Qué planes tienen pensado implementar desde la marca este año?

Para este año, LG Perú tiene como principal objetivo optimizar la experiencia en el hogar a través de la innovación y la Inteligencia Artificial (IA), alineando su portafolio a las necesidades reales de los consumidores.

Entre los principales planes destacan los lanzamientos de productos con tecnología LG AI; la introducción de la lavadora LG con AI DD, que detecta la suciedad, optimiza ciclos de lavado y ajusta el uso del agua; el lanzamiento del aire acondicionado LG Dual Cool con funciones como AI Air; la llegada del televisor con tecnología Micro RGB y AI TV; y el fortalecimiento del portafolio de audio personal y portátil con productos como LG Xboom Mini y Xboom Buds.

- ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de la marca para este año?

En términos de crecimiento, el principal objetivo de LG Perú está enfocado en la recuperación de participación de mercado, especialmente en la categoría de televisores, luego de una contracción sostenida durante los últimos dos años. En ese periodo, el mercado experimentó el ingreso de nuevas marcas y una mayor presión competitiva, lo que impactó directamente en nuestra participación.

En cuanto a las expectativas por categoría, proyectamos un crecimiento superior al del mercado, con el objetivo de recuperar y fortalecer nuestra participación. Para este año estimamos crecer un 8% en [la categoría de] refrigeración, 9% en lavado, y alrededor de 12% en la categoría de televisores, reflejando una estrategia enfocada en ganar mayor relevancia y cuota de mercado.

Youngrok Kim, CEO de LG Perú. (Foto: LG Perú)

- ¿Hay una estrategia comercial que contribuya en este crecimiento de categorías?

Este año estamos ajustando nuestra estrategia comercial y de portafolio, con dos ejes principales: La optimización del mix de productos, alineándolo mejor a las nuevas dinámicas del mercado y a las necesidades del consumidor; y la incorporación de nuevos modelos y tecnologías, fortaleciendo nuestro portafolio y reforzando el posicionamiento de LG como una marca innovadora y líder en calidad de imagen.

El crecimiento esperado se sustenta, principalmente, en la recuperación progresiva del posicionamiento de la marca en el mercado, apalancado en este nuevo portafolio, una propuesta de valor más competitiva y una estrategia comercial más enfocada. Con ello, buscamos volver a ganar relevancia, preferencia del consumidor y participación de mercado a lo largo del año.

- Frente a la temporada de calor, ¿se ha registrado un aumento de la demanda de productos?

Durante la actual temporada de calor, hemos observado una dinámica muy positiva en la demanda, impulsada principalmente por la necesidad de mayor confort térmico en los hogares. Las categorías con mayor impacto han sido refrigeración, que lidera el desempeño con un crecimiento de 19% en los dos primeros meses del año frente al mismo periodo del año anterior. Es la categoría más beneficiada por la temporada de calor y la más representativa en este contexto.

La línea blanca, que en conjunto registra un crecimiento de 28%, refleja una mayor demanda de productos esenciales para el hogar, especialmente aquellos asociados al uso intensivo durante altas temperaturas. En la categoría de aire acondicionado se ha logrado un crecimiento del 36% en los primeros dos meses de ventas respecto al 2025 y en la Línea Residencial se alcanzó un fuerte crecimiento de 50% en el mismo periodo.

Adicionalmente, se observa un crecimiento importante en las categorías de entretenimiento en el hogar: audio, con un crecimiento destacado de 29%, impulsado por un mayor consumo de experiencias de entretenimiento en casa; y televisores, que muestra un incremento de 15%, manteniendo una demanda sólida y constante.

- Este año se llevará a cabo el mundial de fútbol. ¿Se estima un crecimiento en las ventas de televisores?

Sí, estimamos un impacto positivo del mundial de fútbol en la categoría de televisores. Para este año, proyectamos un avance anual de alrededor del 8% en el mercado de TV, mientras que en LG Perú esperamos crecer aproximadamente un 12% a lo largo del año, como parte de nuestra estrategia para recuperar participación.

Adicionalmente, durante los meses de mayo y junio se espera un incremento significativo en la demanda, con un crecimiento cercano al 30%, impulsado por el aumento en la intención de compra de los consumidores que buscan renovar o mejorar su experiencia de entretenimiento en el hogar de cara al mundial.

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- Desde LG, ¿observan un cambio en el perfil del consumidor peruano? ¿Se está volviendo más exigente?

El consumidor peruano es cada vez más informado, exigente y consciente del valor de su inversión. Hoy busca productos que no solo ofrecen tecnología, sino que sean eficientes, durables y realmente útiles en su día a día.

Entre las principales tendencias que observamos destacan un mayor interés por soluciones que optimicen tiempo, consumo de energía y recursos; la preferencia por productos inteligentes, fáciles de usar y que se adapten automáticamente a los hábitos del hogar; y una creciente valoración del respaldo de marca, servicio postventa y experiencia integral.

En ese contexto, LG ha venido trabajando en la adaptación de productos para Latinoamérica y específicamente para el Perú, considerando factores como el clima, el consumo energético, el tamaño de los hogares y los hábitos locales. Este enfoque local es clave para ofrecer soluciones que realmente conecten con el consumidor peruano.

- ¿Ven un segmento de consumidores con un mayor potencial a atender?

Sí, identificamos un alto potencial de crecimiento principalmente en la categoría de línea blanca, especialmente en refrigeradoras y lavadoras. Actualmente, los niveles de penetración de estos productos aún muestran importantes oportunidades de expansión.

En el caso de lavadoras, solo alrededor del 30% de los hogares cuenta con una, lo que refleja un amplio espacio para seguir creciendo. En refrigeración, la penetración se sitúa cerca del 50%, lo que también abre una oportunidad relevante para atender a nuevos consumidores. En contraste, categorías como televisores presentan una penetración cercana al 90%, lo que indica un mercado más maduro.

En particular, refrigeración es una categoría con fuerte potencial, estrechamente vinculada a factores como el acceso y consumo de energía eléctrica, y que ha mostrado un crecimiento orgánico sostenido durante los últimos 7 a 8 años.

- Por otro lado, ¿estiman que puede crecer la venta de productos en el canal digital o la presencia es mayor a través de canales físicos?

Esperamos que la venta en el canal digital crezca aproximadamente el doble respecto al año pasado, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento para la marca. Este desempeño se sustenta, en primer lugar, en una ampliación y fortalecimiento del portafolio exclusivo online, que incorpora nuevos productos estratégicos como proyectores, así como líneas exclusivas de televisores y línea blanca, diseñadas para atender las nuevas necesidades del consumidor.

En segundo lugar, el crecimiento está impulsado por una propuesta comercial altamente competitiva, que combina precios atractivos con beneficios diferenciadores como cuotas sin intereses, despacho e instalación gratuitos, y una experiencia de servicio superior. Todo ello refuerza la confianza del consumidor y mejora significativamente la experiencia de compra en nuestros canales digitales.

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- Frente a la alerta sobre el Fenómeno de El Niño, ¿hay preocupaciones sobre los envíos de los productos de LG a domicilio?

Frente al contexto del Fenómeno de El Niño, que ha traído consigo una temporada de calor más intensa y prolongada en comparación con el año anterior, hemos registrado algunos retrasos puntuales en los despachos a domicilio, principalmente en determinadas zonas afectadas por lluvias intensas y cierres temporales de carreteras. Sin embargo, estos casos han sido situaciones específicas y controladas.

Hemos fortalecido de manera preventiva nuestras capacidades logísticas y de suministro para hacer frente a esta coyuntura del mercado. Esto incluye un abastecimiento más frecuente para asegurar la cobertura de la demanda y el refuerzo de nuestra operación de última milla, enfocada en tres pilares clave: amplitud, rapidez y precisión.

Además, hemos ampliado nuestra cobertura logística a más de 40 regiones en provincias donde antes no llegábamos, lo que nos permite atender una mayor demanda a nivel nacional. En cuanto a rapidez, ofrecemos tiempos de entrega competitivos y acordes a las expectativas del cliente. En precisión, trabajamos para cumplir de manera consistente las fechas de entrega comprometidas.

- Además, ¿cómo ha ayudado el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) al crecimiento de la empresa?

La IA ha sido un pilar fundamental en la estrategia de crecimiento de LG. A través de LG AI, la marca logró evolucionar de productos tradicionales a soluciones inteligentes que aprenden, se adaptan y anticipan las necesidades del usuario. Tecnologías como AI DD, AI Washing, AI Air, AI TV y AI Sound permiten optimizar el rendimiento de los equipos, mejorar la eficiencia energética y ofrecer una experiencia más personalizada. Además, la integración con el ecosistema LG ThinQ y ThinQ ON facilita una coordinación más eficiente entre los dispositivos del hogar.

Este enfoque se alinea con la visión de LG de un “hogar cero esfuerzo”, donde la tecnología trabaja de manera intuitiva para simplificar la vida cotidiana, generando mayor satisfacción del consumidor y fortaleciendo el valor de la marca en el largo plazo.

- ¿Cuál es la demanda en el segmento premium de LG?

El segmento premium viene mostrando un crecimiento muy relevante dentro de nuestro portafolio. En los últimos años, este segmento representaba aproximadamente el 7% de nuestras ventas, mientras que hoy alcanza cerca del 11% del total, lo que evidencia un avance sostenido y significativo.

Este crecimiento confirma que estamos realizando un trabajo consistente en la construcción de valor, ofreciendo a los consumidores productos diferenciados, con tecnología avanzada, diseño superior y un fuerte respaldo de marca. El desempeño del segmento premium también refleja una mayor disposición del consumidor a invertir en soluciones de mayor valor agregado y refuerza nuestra estrategia de seguir impulsando la innovación y experiencia de uso como pilares claves del crecimiento.