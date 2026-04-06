Kallpa Generación anunció que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES, autorizó el inicio de la operación comercial de Sunny Expansión a partir de las 00:00 del 3 de abril de 2026.

En octubre pasado, había entrado en operación comercial la Central Solar Fotovoltaica Sunny, ubicada en La Joya, Arequipa, que, a partir de la fecha, junto a Sunny Expansión, incrementa su capacidad a 345 MW.

La consolidación de este proyecto permitirá a Kallpa seguir generando energía segura, eficiente y competitiva, acorde a las necesidades del país y las señales que brinda el mercado.

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Cabe destacar que Kallpa Generación es una empresa de generación eléctrica que opera un portafolio diversificado en el Perú.

La empresa cuenta con 2,6 GW de capacidad instalada, que abastecen el 22% de la demanda del mercado eléctrico peruano.