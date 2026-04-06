Resumen

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Kallpa Generación es una empresa de generación eléctrica que opera un portafolio diversificado en el Perú. Foto: Kallpa.
Kallpa Generación es una empresa de generación eléctrica que opera un portafolio diversificado en el Perú. Foto: Kallpa.
Por Redacción EC

Kallpa Generación anunció que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES, autorizó el inicio de la operación comercial de Sunny Expansión a partir de las 00:00 del 3 de abril de 2026.

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