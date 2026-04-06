Se anunció Sip, la nueva billetera digital que mejora la forma en que las personas pagan y administran su día a día al combinar una experiencia intuitiva con beneficios concretos, como un cashback de hasta 1% por las compras realizadas, además de descuentos exclusivos y otras facilidades pensadas para el consumidor peruano como el pago de los colegios, servicios básicos como el agua, taxis, entre otros gastos del día a día.

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“Un importante diferenciador respecto a las otras billeteras del mercado es la devolución de un porcentaje de las compras realizadas cotidianamente por nuestros clientes. Ese cashback se puede usar para comprar en tiendas como plazaVea, Inkafarma, Promart, Oechsle, Mifarma y Mass. De esa manera, nuestros clientes van generando un ahorro recurrente”, señaló Renzo Castellano, gerente general de Infinance XP, empresa que forma parte del grupo Intercorp.

“Nuestros clientes pueden continuar comprando en los mismos lugares, con la ventaja extra de recibir un reembolso en plata por cada transacción realizada”, añadió Castellano. Cabe destacar que Sip incorpora cuentas de ahorro de libre disponibilidad en soles y dólares con las mejores tasas del mercado, tarjetas de débito y crédito, pagos con QR, depósitos a plazo fijo, pago de servicios, tipo de cambio y préstamos.

Además, los clientes pueden “sipear” a su familia y amigos de manera inmediata y con total seguridad, usando su número de teléfono celular. “Sip integra los productos financieros y las recompensas de los usuarios de Financiera oh! y agora, lo que nos permite contar con una base de 3.9 millones de usuarios desde el lanzamiento. Esto nos posiciona desde el inicio como un competidor relevante en el mercado de billeteras digitales y productos financieros”, agregó Castellano.

Desde hoy, Sip está disponible para descarga en App Store y Google Play. Los usuarios pueden actualizar o descargar la aplicación, registrarse y comenzar a usarla.