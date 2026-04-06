Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde hoy, Sip está disponible para descarga en App Store y Google Play. Foto: Sip.
Desde hoy, Sip está disponible para descarga en App Store y Google Play. Foto: Sip.
Por Redacción EC

Se anunció Sip, la nueva billetera digital que mejora la forma en que las personas pagan y administran su día a día al combinar una experiencia intuitiva con beneficios concretos, como un cashback de hasta 1% por las compras realizadas, además de descuentos exclusivos y otras facilidades pensadas para el consumidor peruano como el pago de los colegios, servicios básicos como el agua, taxis, entre otros gastos del día a día.

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