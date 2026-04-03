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Resumen

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Doomo Saltado empieza a diversificar sus fuentes de ingresos más allá de sus restaurantes. En el último año, la marca ha puesto el foco en su línea de catering y eventos corporativos, un negocio que creció 45% en el 2025 y que comienza a consolidarse como una nueva palanca de expansión.

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