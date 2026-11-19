El comercio exterior peruano se encaminaría hacia un cierre de año de extraordinario dinamismo. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), proyectó que las exportaciones peruanas alcanzarían los US$110.794 millones al cierre de 2026, lo que representaría un crecimiento de 21,16%, respecto de 2025.

Esta proyección sitúa al Perú ante la posibilidad de superar la barrera de los US$110.000 millones en ventas al exterior, impulsado principalmente por el sector minero, aunque con importantes diferencias en el desempeño de las distintas actividades exportadoras.

Minería sería el gran motor: exportaciones crecerían 32%

De acuerdo con las estimaciones del Idexcam, las exportaciones mineras alcanzarían aproximadamente US$79.497 millones, con un crecimiento cercano al 32%, consolidándose como el principal motor del comercio exterior peruano y representando alrededor del 72% del valor total proyectado.

Los mayores incrementos se registrarían en el plomo (+81%), plata (+50%), oro (+38%) y cobre (+29%). Este desempeño estaría favorecido por las elevadas cotizaciones internacionales y la demanda asociada a la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Este escenario confirma la importancia estratégica de la minería para la generación de divisas y evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.

Petróleo, gas e industria también impulsarían el crecimiento

El desempeño favorable se extendería a otros sectores relevantes. Las exportaciones de petróleo y gas natural crecerían 27%, seguidas por las del sector siderometalúrgico (+15%) y químico (+8%). Entre los productos con mayor dinamismo destacarían los derivados del petróleo, el gas natural licuado, las manufacturas de cobre, los productos químicos orgánicos y las manufacturas de plástico y caucho. Para la CCL, estas perspectivas reflejan oportunidades que el país debe aprovechar mediante mayor inversión, infraestructura eficiente y mejores condiciones de competitividad.

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Agroexportaciones y pesca enfrentarían un escenario desafiante

Sin embargo, el panorama exportador también presenta importantes señales de alerta, indicó la CLL. El sector agrícola registraría una contracción cercana al 4%, principalmente por las caídas proyectadas en las exportaciones de cacao y sus derivados (-45%) y café (-31%), en un contexto de normalización de precios internacionales. Este retroceso sería parcialmente compensado por el crecimiento estimado de las exportaciones de frutas (+10%).

Por su parte, las exportaciones pesqueras disminuirían alrededor del 14%, afectadas por menores envíos de harina de pescado (-34%) y moluscos (-13%), en un escenario de riesgos climáticos y restricciones de oferta.

Estas diferencias sectoriales ponen de manifiesto que el crecimiento exportador no será uniforme y que el Perú necesita fortalecer la capacidad de respuesta de sus sectores productivos frente a los cambios del mercado internacional.

El Idexcam advirtió que estas proyecciones podrían verse afectadas por la volatilidad de los precios internacionales, las tensiones geopolíticas, las anomalías climáticas, las restricciones de oferta y los problemas logísticos internos. En ese contexto, la Cámara de Comercio de Lima consideró fundamental acelerar las inversiones en infraestructura logística, diversificar la oferta exportable, fortalecer la gestión de riesgos y elevar la competitividad de los sectores no tradicionales.

“El Perú tiene la oportunidad de superar los US$110.000 millones en exportaciones, pero el verdadero desafío es convertir ese crecimiento en desarrollo sostenible, mayor competitividad y nuevas oportunidades para las empresas peruanas”, señaló la CCL.