Las exportaciones mineras peruanas entre enero a agosto sumaron US$57.492 millones, representando un crecimiento de 55%, respecto a igual periodo del 2025 (US$37.081 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$9.388 millones más), oro (US$7.938 millones más), y plomo (US$2.019 millones más).

El gremio minero energético indicó que las exportaciones de cobre de enero - agosto del 2026 ascendieron a US$26.513 millones, lo que significó un incremento de 54,8% respecto a igual período del 2025 (US$17.125 millones).

Por su parte, las exportaciones auríferas llegaron a US$21.631 millones entre enero - agosto, lo que representó un crecimiento de 58% con relación a similar período del 2025 (US$13.693 millones).

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La SNMPE anotó que, en los ocho primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,6%. Las exportaciones mineras, destacó, significaron el 74,3% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y agosto último.

Por otro lado, la SNMPE dio a conocer que las exportaciones mineras en agosto de 2026 ascendieron a US$7.858 millones, lo que reflejó un aumento de 52,1% respecto a igual mes del 2025 (US$5.168 millones).

Detalló que las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$3.679 millones en agosto último, cifra que significó un crecimiento de 56% con relación a similar mes del año 2025 (US$2.358 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre se sustentó en el incremento del precio de este metal en 38,1% y del volumen en 13%, respecto a agosto del año pasado.

El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro ascendieron a US$3.035 millones de dólares en agosto 2026, lo que representó un aumento de 49,4% con relación a similar mes del 2025 (US$2.031 millones). Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 14.1% y de su cotización en 31% respecto a agosto del 2025.