La SNMPE anotó que, en los ocho primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,6%. (USI)
La SNMPE anotó que, en los ocho primeros meses del año, el cobre representó el 46,1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37,6%. (USI)
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras peruanas entre enero a agosto sumaron US$57.492 millones, representando un crecimiento de 55%, respecto a igual periodo del 2025 (US$37.081 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.