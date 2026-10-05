El servicio comprende las actividades que permiten a los comercios recibir pagos de sus clientes por bienes o servicios mediante instrumentos de pago, dispositivos tecnológicos de venta u otros canales o mecanismos habilitados. Foto: GEC.
El servicio comprende las actividades que permiten a los comercios recibir pagos de sus clientes por bienes o servicios mediante instrumentos de pago, dispositivos tecnológicos de venta u otros canales o mecanismos habilitados. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó el Reglamento del Servicio de Aceptación de Pagos, que establece los lineamientos generales para la prestación de los servicios de adquirencia de operaciones de pago y de recaudación de fondos en el Sistema Nacional de Pagos.

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