El consumo interno de cemento llegó a 1.08 millones de toneladas en julio, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem). Este fue el volumen mensual más alto del 2025 y el tercer mes consecutivo de crecimiento.

La demanda de cemento habría sido impulsada por el segmento de autoconstrucción, especialmente en la zona norte del país, ante la recuperación del empleo formal y mejora del salario real; el segmento inmobiliario formal, dado el aumento en la colocación de créditos hipotecarios, en especial en Lima, ante la tendencia decreciente de la tasa de interés-; la mayor inversión en proyectos de infraestructura de transporte concesionados como Línea 2 del Metro de Lima y la reducción del tipo de cambio sol-dólar, que aminora el precio en moneda local de las viviendas tasadas en dólares.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Sin embargo, dos segmentos del sector construcción habrían limitado la demanda. El primero, la inversión pública, que en julio cayó 5,8% según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), siendo afectada en mayor medida por la caída en inversión en el gobierno nacional y gobiernos locales. Asimismo, la menor demanda de cemento para viviendas sociales, reflejado en la menor colocación de créditos del Nuevo Crédito Mivivienda -21% menos en julio.

En ese sentido, Scotiabank para el 2025 proyecta que el consumo interno de cemento crezca a un ritmo cercano a la expansión de 4,5% para todo el sector construcción. Este resultado se explicaría por la mejora en el segmento de autoconstrucción, dado que esperan un aumento del empleo formal privado, en línea con el mayor dinamismo de la inversión privada, y estabilidad de ingresos reales, incentivando la realización de mejoras en el hogar.

A ello se sumaría la continuidad de proyectos en el sector inmobiliario formal, especialmente en la construcción de viviendas en Lima gracias a la baja gradual de las tasas de interés de créditos hipotecarios. Además, prevé una mayor demanda para el desarrollo de proyectos de inversión pública, crecería en el 2025, aunque a un menor ritmo que en el 2024 y una mayor inversión en algunos proyectos de infraestructura concesionados -tales como Línea 2 del Metro de Lima.

Consumento de cemento a julio

El consumo de cemento entre enero y julio de este año fue mayor (+2,2%) al nivel registrado en el mismo periodo del 2024, según Asocem.

Por zonas, la demanda tuvo un mayor nivel de recuperación en la zona norte del país, representa alrededor del 21% del despacho nacional de cemento, seguido de la zona centro y sur del país, según el informe de Scotiabank en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Por segmentos, la demanda fue impulsada por el sector autoconstrucción, ante la mejora del empleo formal y menores presiones inflacionarias (mejorando salario real). Este argumento se refuerza con el crecimiento en la manufactura local de ladrillos que creció 4,1% durante el primer semestre del 2925 y en la venta de barras de construcción que creció 13% en el primer semestre del 2025 según INEI.

A ello se sumó el dinamismo de la inversión inmobiliaria formal, dado que los nuevos créditos hipotecarios crecieron 31% en el primer semestre del 2025, especialmente en Lima. A ello se sumó el crecimiento de la inversión pública entre enero y julio, especialmente por parte Gobiernos Regionales (+8,3%) y Gobiernos Locales (+8,4%), impulsando parte de la demanda de cemento.

En contraste, la menor demanda de cemento destinado a la construcción de viviendas sociales habría acotado el resultado acumulado a julio. La colocación de créditos vía NCMV cayó 12% a julio del 2025.