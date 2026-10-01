En el periodo enero-agosto de 2026, se mostró un incremento de 11,74%, respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: GEC.
En el periodo enero-agosto de 2026, se mostró un incremento de 11,74%, respecto al mismo periodo del año anterior. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, en agosto de 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 7,63%, con relación a similar mes del año 2025 y, en el periodo enero-agosto de 2026, mostró un incremento de 11,74%, respecto al mismo periodo del año anterior.

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