El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, en agosto de 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 7,63%, con relación a similar mes del año 2025 y, en el periodo enero-agosto de 2026, mostró un incremento de 11,74%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Expresó que este desempeño positivo respondió al dinamismo de obras privadas de vivienda e infraestructura y de la autoconstrucción de viviendas.

Subsector electricidad creció 6,86%

En agosto de 2026, el subsector electricidad aumentó en 6,86%, respecto al mismo mes del año anterior, ante la mayor generación de energía de origen hidroeléctrica (0,53%), termoeléctrica (13,59%) y de origen renovable eólica-solar (1,26%).

Entre las principales empresas que destacaron por su producción figuran Orygen Perú S.A.A., Termochilca S.A., Engie Energía Perú S.A. y Fenix Power Perú S.A. En contraste, redujeron su producción la Empresa de Generación Huallaga S.A., GM Operaciones S.A.C., Energía Renovable del Sur S.A., entre otros.

Producción del sector Pesca disminuyó en 17,33%

Durante agosto de 2026, el sector Pesca registró una caída de 17,33%, en comparación con igual mes del año anterior, explicado por la menor extracción de especies de origen marítimo (-11,38%), destinadas al consumo humano directo, como congelado (-35,2%), preparación de curado (-44,7%) y para enlatado (-8,9%).

En paralelo, la captura para consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) totalizó 2 602 toneladas, cifra que frente a las 6 208 toneladas registradas en agosto de 2025, presentó una disminución de 58,1%. Por su parte, la pesca continental se contrajo en 36,73%, explicado por el menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-40,0%) y para congelado (-15,9%).

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Subsector hidrocarburos disminuyó en 1,35%

En el octavo mes de 2026, el INEI indicó que el subsector hidrocarburos registró una reducción de 1,35%, respecto a igual mes del año 2025. Este comportamiento desfavorable estuvo determinado por la contracción de la producción de petróleo crudo (-10,9%) y líquidos de gas natural (-3,2%); sin embargo, subió la producción de gas natural (9,0%).

Gasto de inversión de gobierno se incrementó en 16,49%

Durante agosto 2026, el gasto de inversión del gobierno general (S/5.307 millones) creció en 16,49%, respecto a agosto 2025, debido al dinamismo de la inversión en construcción de obras públicas en los tres niveles de gobierno; sin embargo, disminuyó la inversión en adquisición de maquinaria y equipo realizada por el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Otorgamiento de créditos de consumo subió en 15,89% y los hipotecarios en 7,87%

En agosto de 2026, los créditos de consumo se ubicaron en S/89.522 millones y crecieron en 15,89%, respecto a similar mes del año anterior. Seguido de los créditos hipotecarios que totalizaron S/75.051 millones y presentaron un aumento de 7,87%, así como los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que ascendieron a S/236.408 millones, creciendo en 7,29%, respecto a similar mes de 2025.

Monto total importado mostró una variación positiva de 20,20%

En el mes analizado, el monto total importado fue de US$ 6 406 millones y presentó un crecimiento de 20,20%, en comparación con el valor registrado en agosto 2025. Este resultado se sustentó en el desempeño positivo de la importación de bienes de consumo que ascendió a US$ 1 450 millones, creciendo en 22,00%, seguido de la importación de materias primas y productos intermedios, que se situó en US$ 3 071 millones, incrementándose en 28,39% y de la importación de bienes de capital y materiales de construcción que alcanzó US$ 1 885 millones, aumentando en 7,82%, en comparación con el mismo mes del año 2025.