El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un comunicado, se refirió a los planteamientos para asignar recursos adicionales a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Como primer punto, el MEF indicó que para el Año Fiscal 2025, el Congreso aprobó a la ANIN un presupuesto de S/3.131 millones por toda fuente de financiamiento. Actualmente, la demanda adicional que solicita la ANIN asciende a S/4.389 millones, lo cual representa un incremento del 140% de su presupuesto.

“Conforme lo dispone el Decreto Legislativo 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, cada entidad es responsable de planificar y priorizar sus gastos dentro de los límites presupuestales aprobados. Por tanto, corresponde a la ANIN optimizar el uso de los recursos asignados y priorizar la ejecución de sus proyectos estratégicos”, aclaró el MEF.

Asimismo, el Ministerio de Economía, señaló que asignar recursos adicionales sin respaldo en un incremento de la recaudación y sin financiamiento sostenible, implica alejarse de las reglas fiscales ya autorizadas, encareciendo el endeudamiento, reduciendo la capacidad de financiar servicios esenciales y atender emergencias, limitando además el espacio fiscal futuro, afectando la estabilidad macroeconómica y desalentando la inversión pública.

Ante lo expuesto y para garantizar la continuidad de obras clave, el MEF indicó que se encuentra evaluando alternativas para atender los requerimientos de manera priorizada, dentro de los límites de gasto autorizados por el Congreso.

Este análisis permitirá identificar posibles reasignaciones, siempre que exista disponibilidad real de recursos y sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, aclaró el MEF.