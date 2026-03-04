La empresa Pluspetrol, operadora del Consorcio Camisea, emitió un comunicado en el cual da a conocer las medidas que ha dispuesto a raíz de la suspensión en el transporte de gas natural que dispuso Transportadora de Gas del Perú (TGP).

A través del documento, la empresa ha comentado que ante la emergencia en los ductos ocurrida el 1 de marzo -y a pedido de TGP- procedieron ese mismo día a parar la producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, a fin de que TGP quede habilitada para realizar las intervenciones necesarias en su sistema de ductos.

Asimismo, informan que además de la suspensión del suministro de gas natural, se ha generado la interrupción de su llegada a la Planta de Fraccionamiento en Pisco de los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, entre otros productos.

¿Qué pasa con los despachos de GLP?

Ante esta situación imprevista, ajena a las operaciones del Consorcio Camisea, la compañía indica que vienen ejecutando diversas acciones de contingencia con el objetivo de darle sostenibilidad a los despachos del GLP que mantienen en Pisco.

“Seguimos trabajando ininterrumpidamente y atendiendo cisternas, cuya afluencia ha incrementado. Lo hacemos mientras buscamos las mejores alternativas para colaborar en esta coyuntura con el sostenimiento del sistema energético nacional”, informaron.

Pluspetrol.

Así también, Pluspetrol señala que apela a la calma y a la responsabilidad de sus clientes para la programación de sus necesidades, procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir con la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la contingencia.

¿Cómo y cuándo se restablecerá la producción?

Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, asegura que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y viene coordinando con las autoridades nacionales con el objetivo de contribuir con una pronta solución a la contingencia actual.

“Nuestras Plantas de Malvinas y Pisco se mantienen listas para reanudar producción a plena capacidad una vez que TGP haya reiniciado su servicio de transporte en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural”; afirman.

Precisan que el gas natural seco y los líquidos de gas natural son parte de un sistema único de producción, por lo que el restablecimiento pleno de su producción solo será viable técnicamente cuando este sistema de transporte se encuentre plenamente operativo; es decir, tanto el ducto de gas natural, como el de líquidos de gas natural.