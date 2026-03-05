Tras la emergencia registrada esta semana en el sistema de ductos de Camisea —que obligó al Gobierno a declarar la emergencia energética y priorizar el suministro de gas natural para hogares y transporte público—, las labores de reparación avanzan en medio de complicaciones logísticas y climáticas en Cusco.

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del sistema, informó que el cronograma estimado de 14 días para restablecer el servicio se mantiene, aunque el clima sigue siendo un desafío para el traslado de equipos y maquinaria necesarios para intervenir el ducto.

Según el reporte de la compañía, el personal técnico ya se encuentra en la zona afectada, pero las condiciones meteorológicas adversas impidieron ayer el transporte de maquinaria pesada y equipos especializados hasta el punto de intervención.

No obstante, la empresa señaló que este jueves al mediodía se retomó el traslado planificado, aprovechando una mejora temporal en las condiciones del clima.

“Ante el riesgo de condiciones climatológicas más adversas, se continúa buscando otras soluciones orientadas a acelerar los tiempos de reparación del ducto y la recuperación del servicio”, indicó la compañía.

TGP logró llegar a la zona del gasoducto en Cusco donde se produjo una deflagración que llevó a suspender el transporte de gas natural. Foto TGP

El primer paso: extinguir las llamas

Antes de iniciar las labores de reparación del sistema de transporte de gas natural, es necesario extinguir completamente las llamas que aún persisten en ambos ductos afectados.

De acuerdo con TGP, la llama en el ducto de gas natural ya es muy débil y su proceso de extinción está encaminado, lo que permitiría iniciar las labores de reparación en esa línea.

La situación es distinta en el ducto de líquidos de gas natural —utilizado para transportar hidrocarburos que luego se procesan para producir GLP— donde la llama todavía persiste.

Para extinguirla, la empresa realizará cortes y bloqueos simultáneos del sistema, lo que permitirá purgar el hidrocarburo remanente hacia contenedores especiales diseñados para esta operación.

La empresa señaló además que especialistas reconocidos a nivel mundial, contactados a través de las empresas que integran la cadena de gas natural, coincidieron en que el procedimiento adoptado por el equipo técnico es la alternativa más segura para manejar la emergencia.

La deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de TGP fue vista por poblaciones a 16 o 18 kilómetros de distancia, (Foto: Radio Uno)

Equipos y tuberías ya están listas

Mientras se realizan los trabajos para extinguir las llamas, la compañía continúa con la logística para iniciar la reparación del ducto.

TGP informó que las tuberías de reemplazo del ducto de gas natural —que pesan más de 10 toneladas— ya pasaron las pruebas de presión y están listas para ser trasladadas por vía aérea hasta la zona del incidente.

El acceso al punto de intervención representa uno de los principales desafíos logísticos, ya que se trata de una zona remota de la selva donde solo es posible ingresar mediante helicópteros.

En paralelo, el equipo técnico avanza con los preparativos en el terreno. La empresa detalló que ya se está terminando de ensamblar una de las excavadoras en la zona, mientras que se incrementó el número de trabajadores destinados a realizar excavaciones manuales alrededor del ducto de líquidos.

Estas labores continuarán hasta que se complete el traslado y armado del resto de maquinaria pesada necesaria para la intervención.

El clima, la principal incertidumbre

Hasta el momento, TGP sostiene que el cronograma de reparación no se ha visto afectado, aunque reconoce que el clima sigue siendo una variable fuera de control.

Las intensas lluvias y la nubosidad en la zona de selva pueden impedir el despegue de helicópteros o retrasar el traslado de equipos, lo que podría impactar los tiempos previstos si las condiciones meteorológicas empeoran.

Por ahora, la empresa asegura que los trabajos continúan conforme al plan previsto y que se seguirá informando sobre los avances de la operación para restablecer el transporte de gas natural desde Camisea.