Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

TGP logró llegar a la zona del gasoducto en Cusco donde se produjo una deflagración que llevó a suspender el transporte de gas natural. Foto TGP
Por Redacción EC

Tras la emergencia registrada esta semana en el sistema de ductos de Camisea —que obligó al Gobierno a declarar la emergencia energética y priorizar el suministro de gas natural para hogares y transporte público—, las labores de reparación avanzan en medio de complicaciones logísticas y climáticas en Cusco.

