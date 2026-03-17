Arturo Vásquez, consultor de la Sociedad Peruana de Gas Licuada (SPGL) y socio de Gerens Consultoría, indicó en una entrevista para RPP que en 15 días se normalizará el abastecimiento de GLP y los precios bajarán progresivamente.
Vásquez precisó que, luego de restablecerse el suministro de gas natural de Camisea, tras la reparación del ducto en Megantoni, aún no se normaliza el abastecimiento del GLP, debido a la alta demanda lo que originó que se agotaran los inventarios y reposición de stocks.
“Hay dificultades en el proceso de reposición de stocks e inventarios de GLP, va a tomar un tiempo porque todos los inventarios se agotaron y la planta de Pisco tiene que reponer existencias y está empezando a suministrar progresivamente a camiones de GLP. Más o menos en 15 días va a estar bajo control”, agregó.
A la alta demanda, se sumaron otros factores como el oleaje anómalo que no ha permitido descargar o se han presentado dificultades en los puertos de Callao y Talara.
“Callao no ha podido recepcionar un barco con importaciones a plena carga porque hay oleaje anómalo, lo cual ha retrasado el proceso de reposición de existencias. Por ejemplo, un barco de más o menos 14.000 toneladas solo pudo despachar el 35% de su carga. Y están viniendo otros barcos con un total de más de 30.000 toneladas de GLP”, explicó Vásquez.
Respecto al precio del GLP, el especialista detalló que este no es regulado, ya que se determina por el precio de paridad de importación, debido a que el insumo no solo es producción local sino también se compra del exterior.
“Sí se han observado algunas prácticas de acaparamiento y especulación en la cadena final, ahí tiene que actuar las autoridades como la Fiscalía de Prevención del Delito, Osinergmin e Indecopi para regular esas prácticas”, finalizó.