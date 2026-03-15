La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) indicó que el abastecimiento de GLP en el país aún no se ha normalizado completamente tras la reparación del ducto del sistema de transporte de líquidos de gas natural de Camisea.

De acuerdo con el gremio, la producción nacional de GLP dejó de operar durante 14 días, debido a que uno de los ductos afectados transporta los líquidos de gas natural que constituyen los insumos fundamentales para la producción del GLP.

Añadió que, en ese contexto, se utilizaron los inventarios almacenados en las plantas de abastecimientos y se recurrió a importaciones extraordinarias.

Es por ello que, sostuvo la SPGL, los inventarios del sistema se redujeron a niveles mínimos operativos, lo cual generó una fuerte presión logística en la cadena de suministro.

“La reposición de inventarios no ocurre de manera inmediata. Depende tanto de los ciclos logísticos de abastecimiento interno como de la llegada de nuevos embarques de importación de GLP”, señaló el gremio.

La SPGL agregó que esta situación también ocurre en el contexto del conflicto en el Medio Oriente que generó volatilidad en el mercado energético global.

Es por ello que el gremio solicitó a las autoridades que se mantengan temporalmente las medidas extraordinarias que adoptó el gobierno para asegurar el abastecimiento de GLP.

Entre ellas están las disposiciones que permiten adoptar medidas logísticas excepcionales en la cadena de suministro de combustibles.

“La prioridad debe ser asegurar que el sistema logístico recupere sus niveles normales de inventario para evitar tensiones en la distribución y proteger a los millones de consumidores que dependen diariamente del GLP”, apuntó la SPGL.