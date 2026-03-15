Resumen

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(Foto referencial: César Campos/@photo.gec)
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Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) indicó que el abastecimiento de GLP en el país aún no se ha normalizado completamente tras la reparación del ducto del sistema de transporte de líquidos de gas natural de Camisea.