El anuncio más esperado de la semana llegó por adelantado: el presidente de la República, José María Balcázar, confirmó este viernes la culminación en la reparación del ducto de Camisea operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), y ubicado en el distrito de Megatoni, Cusco, 12 días después de la deflagración ocurrida en el kilómetro 43 de dicho tramo.

De acuerdo con Balcázar, el jueves último, a las 10:41 p.m., se confirmó que la contingencia fue atendida y superada en su totalidad, con los ductos de transporte y líquidos completamente reparados. Así, el presidente remarcó que el reabastecimiento de gas había reiniciado para el sector de transportes desde las 6:30 a.m. del viernes, con diversos grifos ofreciendo GNV a clientes que lo requirieran.

“[El sábado 14 de marzo] se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas para todos. Quiero elevar en particular la comprensión ciudadana que, al racionalizar muy a su pesar el uso de gas nos ha dado el tiempo y la tranquilidad para permitir atender (la contingencia) con prontitud y celeridad”, anotó Balcázar.

La compañía distribuidora de gas Cálidda precisó que las grandes industrias (que demandan más de 30.000 m3 de gas natural) están siendo reconectadas desde la tarde del viernes y la mañana del sábado 14, fecha en la que las generadoras eléctricas también podrán disponer del 100% del servicio de nuevo. Todo esto, conforme se regulariza el servicio que se presta a través del ducto de 730 km que va desde Las Malvinas (Cusco) hasta el ‘City Gate’ de Lurín (Lima), desde donde Cálidda distribuye el insumo.

“A lo largo del día [viernes 13], las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el sábado a las 6:00 a.m.”, aseguró, por su parte, TGP, tras concretar las reparaciones necesarias un día antes de la fecha límite establecida.

¿Qué se sabe sobre las reservas de GNV solo para tranporte público? Esto dijeron desde el MTC | Foto: Andina

A la espera de que se esclarezcan los hechos detrás del evento ocurrido en el ducto de TGP el pasado domingo 1 de marzo, la noticia ya implica un alivio importante para industrias de diversos sectores de la economía local, extendiéndose, también, a la ciudadanía afectada por el evento. “Esto va a aliviar tremendamente al mercado, especialmente a las empresas eléctricas y a las estaciones de servicio de gas natural; y asegura el abastecimiento a los dos millones de hogares que ya lo consumen”, respondió a El Comercio Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG).

El impacto económico

El choque de esta contingencia sobre la economía peruana no ha sido menor y se reflejará, sin duda, en los resultados del PBI de marzo. Diego Díaz, socio de Macroconsult, dijo a este Diario que se prevé un impacto importante en el crecimiento del sector hidrocarburos en dicho mes, debido al gran peso que tiene la industria de gas natural dentro del rubro mencionado.

“Deberíamos ver impactos, también, en la manufactura no primaria, donde está la mayoría de sectores que han quedado desabastecidos de gas natural. También están los taxistas, que han tenido un incremento fuerte en su costo operativo y probablemente una reducción de demanda por el aumento de los pasajes; y el sector industrial, que estaba fuera de la priorización”, explicó.

Las inversiones en el sector hidrocarburos cayeron más de 12% de enero a octubre del 2025. (Imagen: Perplexity, ChatGPT)

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, anticipó que el PBI del tercer mes del año podría disminuir hasta en 1,1%. “Hay que evaluar impactos directos e indirectos. Los efectos incluyen un alza en la inflación, costos eléctricos multiplicados por seis y escasez del combustible, presionando a la baja la inversión y el consumo”, consideró.

Previamente, el BBVA Research estimó que el impacto económico “podría estar alrededor de 1,8 puntos porcentuales” durante el mismo mes. Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que la inflación de marzo podría situarse hasta en 1,8%, mientras que Macroconsult prevé una inflación cercana a 1,5% en el mismo período. Ambas entidades proyectan un impacto en los precios que podría extenderse más allá del cierre de mes.

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Situación del GLP: ¿restablecimiento progresivo?

Camasca, de la ASEEG, precisó que en el caso del gas licuado de petróleo (GLP) aún se consumen los últimos volúmenes “de las existencias con que nos encontró la rotura del ducto”, a la espera de que el restablecimiento del hidrocarburo líquido –distinto al ducto de gas natural seco– permita reponer las existencias en las plantas procesadoras.

“No es correcto afirmar que hay un abastecimiento normal de GLP. Las plantas envasadoras han estado funcionando al 20% de su capacidad, con algunas paradas hasta que les llegue una cisterna. Este desabastecimiento o racionamiento, como se le quiera llamar, genera, al final, condiciones para la especulación”, argumentó Camasca.

Una numerosa cantidad de camiones cisternas forman extensas colas para abastecerse de GLP en Pisco. (Captura: América Noticias)

Al respecto, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y socio Senior en Gerens, coincidió en que la cadena de líquidos tomará más tiempo en restablecerse, con lo cual el especialista anticipa que el flujo habitual de GLP, como el que se tenía antes de la contingencia, recién se alcanzaría en unas semanas.

“Camisea transporta dos tipos de hidrocarburos: el gas natural, que se convierte en GNV y que está llegando prácticamente desde hoy [viernes], y el hidrocarburo líquido que llega a la planta de Pisco, que debe ser procesado para obtener GLP”, explicó Vásquez. “La planta en Pisco atiende aproximadamente de 240 a 300 camiones al día y, aunque va a recuperar su capacidad, hay muchos camiones esperando, por lo que la cadena logística tardará en recargarse”, agregó.

En esa línea, Gamio resaltó que ​la estabilización de los niveles de inventario en las plantas mayoristas de Pisco, Solgas y Zeta Gas suele tomar entre tres y cinco días adicionales tras el reinicio, debido a la alta demanda acumulada y la necesidad de priorizar el despacho a cisternas que abastecen provincias.

Por el contrario, Erick García, exdirector General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), apuntó que son más buques los que llegarán con GLP que se puede procesar con celeridad, y el especialista consideró, en ese sentido, que el restablecimiento del flujo habitual de GLP debería concretarse con mayor rapidez.

García criticó, asimismo, que el precio del GLP subiera “de manera injustificada”. ”Hay que arreglar el mercado de GLP. Nos hemos dado cuenta de que no tiene mecanismos que garanticen competencia y, sobre todo, un suministro continuo. Mientras algunas plantas vendían a S/35 o S/40 el balón, los comercializadores vendían a S/90, S/100, o hasta S/130. Cuando la cadena es muy informal, pasa eso”, aseveró.

De otro lado, Vásquez indicó que el restablecimiento célere del GNV debería actuar como un ancla de precios a la baja, al ser este el combustible más barato para el transporte. “El restablecimiento del GNV debería enfriar el mercado y hacer que los precios bajen progresivamente, lo cual es una buena noticia”, acotó.

Respecto al GNV, Vásquez recordó que no existe un escenario que justifique precios elevados, al ser este un precio regulado. “Hay un margen comercial que ganan las estaciones, pero no debería ser abusivo; cualquier incremento injustificado sería especulación”, puntualizó.