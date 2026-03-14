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Exoneran temporalmente límite horario para despacho de GLP por emergencia en el suministro. (Foto: Andina)
Exoneran temporalmente límite horario para despacho de GLP por emergencia en el suministro. (Foto: Andina)
Por Paola Villar S.

El anuncio más esperado de la semana llegó por adelantado: el presidente de la República, José María Balcázar, confirmó este viernes la culminación en la reparación del ducto de Camisea operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), y ubicado en el distrito de Megatoni, Cusco, 12 días después de la deflagración ocurrida en el kilómetro 43 de dicho tramo.

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