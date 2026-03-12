La emergencia causada por la rotura del sistema de ductos de gas natural en Cusco y la interrupción del suministro ha impactado en los empresarios panaderos y pasteleros. Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), detalla las pérdidas que se han generado por día por el mayor costo del combustible. El empresario afirma que todavía no se ha dado un incremento en el costo del pan y confía en que se se restablezca el suministro de gas el sábado.

- ¿Cómo ha impactado a la industria panificadora la interrupción de gas natural durante estos días?

Definitivamente está comprobado que los combustibles que nosotros usamos directamente –como gas licuado de petróleo, petróleo en sí y gasolina para poder transportar las mercaderías de compra o venta, taxi para transportar algunos pedidos y la movilidad propia de los trabajadores– se ha impactado.

Estamos perdiendo un promedio diario de S/100 por panadería. Siendo unas 26.000 panaderías a nivel nacional, estamos hablando de que las pérdidas son de S/2, 6 millones diarios. Es muy fuerte.

Nosotros usamos mucho gas licuado de petróleo, mucho petróleo y ya estamos sufriendo la especulación. Felizmente no ha subido la harina, no ha subido el azúcar, pero hemos visto que están alertando que el alza puede ocurrir. Es especulación. Si esto ocurre lo vamos a denunciar porque el Comité de Molinos ha dicho que hay stock suficiente.

- ¿Cuál es la razón por la cual dicen que subiría el precio de estos insumos?

Únicamente por especulación. El gobierno no está haciendo nada por evitarla. Acabo de regresar del Mercado de Frutas y todo ha subido un promedio de 200%. Esto es algo que debe revisar el Ministerio de Agricultura y Riego por el bienestar de la población. Debe supervisar qué está ocurriendo con los precios de los insumos.

- ¿Confían en que, tal como ha anunciado el Gobierno, el sábado ya esté regularizando el suministro de gas?

Creemos y confiamos en que en los 15 días, que vencen el sábado, se podrá restablecer el suministro para poder determinar el precio del pan. Ahora encontramos pan desde 30 centavos hasta S/1 y esto es porque el mercado es libre y la competencia es alta. Pero este sábado esperemos que realmente se cumpla el abastecimiento de combustible para no seguir teniendo pérdidas.

- ¿Los sobrecostos que ha visto la industria panificadora se reflejan en el precio al consumidor?

No, no se ha dado un incremento (en los precios al consumidor). Esto ocurriría si uno de los insumos más fuertes, que es la harina, subiera de precio, al igual que la mano de obra. Pero recordemos que además del tema del gas, existen otros factores como que el dólar ha subido, y los alquileres de máquinas y locales son en dólares.

- Si bien ya se resolvería el problema, se mantienen los otros factores, ¿lo ven como un riesgo o preocupación para las siguientes semanas?

Claro, definitivamente. Pero, el factor principal era el problema de los combustibles. En cuanto al dólar, esperamos que caiga por su propio peso y la influencia de la guerra entre Irán y Estados Unidos también va a repercutir, pero esperamos que ligeramente. Sí estamos alertando que se pueda dar especulación en los precios.

- ¿Considera que no hay una correcta fiscalización?

No, no se está viendo realmente. En estos 10 días no se han visto sanciones a quienes estén especulando con los precios. Como ejemplo, han incrementado hasta 100% los precios del balón de gas.

- ¿Cuánto representa el costo de los combustibles en la estructura de costos de la industria panificadora?

El combustible representa entre el 25% y 35%. Y todo lo demás son insumos, por eso es que no se está afectando todavía al precio final.

- ¿Se han puesto en el escenario de que la emergencia pudiese durar un poco más?, ¿qué se plantearía?

Como responsables ante la sociedad, elaboramos el alimento preparado más antiguo de la humanidad, el más económico. A pesar de que no hemos subido el precio, las personas antes compraban 10 panes, ahora están comprando 6 o 7 porque creen que sí ha subido y eso complica teniendo en cuenta el alza de los otros costos. En estas fechas, cuando inicia la campaña de los colegios, ya debería haber subido el consumo, pero entre que los alumnos no fueron al colegio y el problema actual, no ha subido la venta. Normalmente se da un pico alto.