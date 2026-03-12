Escuchar
Pío Pantoja, presidente de la Asociación de Panaderos del Perú. (Foto: Leandro Britto)
/ Leandro Britto
Por Claudia Inga Martínez

La emergencia causada por la rotura del sistema de ductos de gas natural en Cusco y la interrupción del suministro ha impactado en los empresarios panaderos y pasteleros. Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), detalla las pérdidas que se han generado por día por el mayor costo del combustible. El empresario afirma que todavía no se ha dado un incremento en el costo del pan y confía en que se se restablezca el suministro de gas el sábado.

