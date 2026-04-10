Por lo general, muchas personas en el mundo suelen consumir pan en el desayuno o junto a otras comidas, lo que lo convierte en uno de los placeres más sencillos. De hecho, entre los beneficios contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, favorece la digestión y aporta energía sostenida al cuerpo humano, así como aporta carbohidratos complejos (energía), fibra, hierro, zinc, magnesio y vitaminas del grupo B. Sin embargo, diversos contenidos por internet han atribuido a este alimento ser una de las causas de la hipertensión y la diabetes en el mundo. Frente a esta situación, un importante artículo reveló los principales beneficios de consumir pan y la diferencia entre los carbohidratos simples y los complejos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BENEFICIOS A LA SALUD BRINDA CONSUMIR PAN?

A través de un artículo publicado por la BBC, se informa que consumir ciertos tipos de pan puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido a su contenido de carbohidratos complejos, fibra dietética, vitaminas y minerales. Inclusive, la fibra es fundamental para la salud digestiva y la prevención de enfermedades como el cáncer colorrectal y la obesidad, que causa la muerte de miles de personas en el mundo. Así, la ingesta de pan puede contribuir a cubrir el consumo diario recomendado de aproximadamente 25 gramos de fibra. No obstante, suele haber confusión entre los conceptos de carbohidratos simples y complejos.

Los primeros pueden generar incrementos bruscos en los niveles de glucosa en sangre, mientras que los segundos producen un impacto gradual y sostenido, lo que ayuda a prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Así, dentro de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos, granos integrales, frutas, verduras y grasas saludables, el pan puede aportar energía y nutrientes esenciales. Por último, el artículo sostiene que tener un consumo moderado de dicho alimento ayudará a tener una sensación de bienestar y saciedad prolongada, favoreciendo una percepción más equilibrada del estado físico, según comparte la BBC.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA PERSONA NO SE MAQUILLE, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Durante los últimos tiempos ha ido en aumento una tendencia entre las personas por mostrarse al natural y dejar a un lado bases, correctores y delineadores. Lejos de parecer una acción superficial, un estudio presentado por la Dra. Tara Well, del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, y compartido por Infobae, sostiene que el uso o la ausencia de cosméticos adquiere significados profundos que van más allá de lo estético.

Es decir, buscan transmitir un mensaje implícito que desafía las normas culturales tradicionales, mientras que otros lo vinculan más con un tema de salud, al considerar que la aplicación diaria puede resultar un proceso agobiante, por lo que prefieren una apariencia más natural y cómoda. Eso no es todo, este grupo opta por cuidar de su piel, por lo que evitan la exposición continua a químicos y la obstrucción de los poros, reduciendo los riesgos de afecciones cutáneas. Por ello, la psicología sugiere que, para un número creciente de personas, prescindir del maquillaje se ha convertido en una forma de libertad personal, conforme comparte Infoabe.