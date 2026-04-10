Por Redacción EC

Por lo general, muchas personas en el mundo suelen consumir pan en el desayuno o junto a otras comidas, lo que lo convierte en uno de los placeres más sencillos. De hecho, entre los beneficios contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, favorece la digestión y aporta energía sostenida al cuerpo humano, así como aporta carbohidratos complejos (energía), fibra, hierro, zinc, magnesio y vitaminas del grupo B. Sin embargo, diversos contenidos por internet han atribuido a este alimento ser una de las causas de la hipertensión y la diabetes en el mundo. Frente a esta situación, un importante artículo reveló los principales beneficios de consumir pan y la diferencia entre los carbohidratos simples y los complejos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.