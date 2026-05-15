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Resumen

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(Fuente: Andina)
(Fuente: Andina)
Por Christian Silva

La economía peruana registró un crecimiento de 3,21% en marzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).