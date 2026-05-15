La economía peruana registró un crecimiento de 3,21% en marzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En este mes, se observó un crecimiento de 15,65% en el sector construcción. De otro lado, hubo caídas de 4,56% en minería e hidrocarburos, 0,48% en agropecuario, 12,51% en pesca y de 0,79% en financiero y seguros.

A nivel acumulado, el Producto Bruto Interno (PBI) registra un crecimiento de 3,53% en el primer trimestre frente al mismo periodo del 2025.

Situación

Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), recordó que en marzo coincidió el impacto que tuvo el bloqueo del Estrecho de Ormuz en el precio del petróleo y la deflagración en el ducto de Camisea, lo que afectó al abastecimiento de combustible en la mayoría de estaciones de servicio a nivel nacional.

Es así que en el sector de minería e hidrocarburos, el subsector de hidrocarburos cayó 35,41%. Agregó que hubo desempeños modestos en la minería metálica, con disminución en la producción de oro, molibdeno y zinc.

En el caso del sector agropecuario, explicó que la contracción se debe a un menor desempeño en el agro ante los efectos del Fenómeno de El Niño. Es así que se observaron caídas en la producción de páprika, mango, cacao y arroz, comentó.

La pesca también se vio afectada por este fenómeno natural, impactando en la captura de anchoveta, explicó Puccio.

En marzo el sector construcción lideró el avance mensual con una expansión de 15.65%, seguido por comercio, alojamiento y restaurantes, administración pública y defensa, y otros servicios. (Imagen: INEI)

Por otro lado, comentó que el crecimiento en construcción se debe al aumento en la ejecución de obras del sector público y al impulso en el volumen de proyectos inmobiliarios.

A su vez, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que estos tres primeros meses del 2026 resaltó el desempeño de los sectores vinculados a la inversión.

“En cuatro de los últimos siete meses la construcción ha crecido a doble dígito. Es un indicador bastante favorable”, señaló.

Agregó que en los sectores vinculados a consumo hubo resiliencia, pese al impacto de la deflagración del ducto de Camisea, que también afectó al transporte y a los precios de los combustibles.

Expectativas

Para Herrera, en el caso de los sectores relacionados con el consumo, si bien tuvieron una desaceleración en marzo, se tienen expectativas de crecimiento en los siguientes meses.

“La inversión y el consumo son los que están contrarrestando los resultados negativos de los sectores primarios”, apuntó.

En tanto, los datos de despacho de cemento y las importaciones de capital hacen esperar que el sector construcción haya registrado un crecimiento de doble dígito en abril, explicó Herrera.

Por su parte, Puccio comentó que si bien habría un mejor desempeño en el subsector hidrocarburos en abril, aún se registrarían los efectos del conflicto en el Medio Oriente. “Si bien puede haber una recuperación, va a depender de cómo [esta actividad] haya sentido este choque”, indicó.

En el sector minero, señaló que dependerá del avance de proyectos, pero también recordó que el sector se ve afectado por el avance de la minería ilegal.

Hacia el segundo trimestre, Herrera indicó que se espera un crecimiento del 3% en la economía peruana, por lo que el primer semestre registraría un nivel por encima de esta cifra.

La especialista también señaló que hay dudas sobre una afectación o desaceleración en la economía ante los resultados electorales. Es así que consideró que para el tercer y cuarto trimestre hay un panorama incierto.

“En abril, la expectativa de las empresas a tres meses pasó a terreno pesimista. La confianza en la economía a tres meses es lo que genera más riesgos de que las empresas puedan moderar sus planes de inversión, esperar algunas decisiones que tenían a inicios del año, que estén pensando en los riesgos que podría implicar cierto resultado electoral y esperen a que salgamos de esa incertidumbre”, anotó Herrera.

A su vez, Puccio indicó que las proyecciones económicas apuntan a un crecimiento de la economía de 3,2%, aunque también se observan estimaciones en torno al 2,6% el y 2,8%.