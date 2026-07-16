De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 1,8% en mayo, luego de registrar un avance promedio de 3,6% entre enero y abril. El resultado estuvo impulsado principalmente por los sectores comercio, otros servicios y minería e hidrocarburos, mientras que pesca retrocedió 73,1% y manufactura cayó 10,67%. El desempeño respondió, principalmente, a la menor disponibilidad de anchoveta por las suspensiones de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro, que afectó la producción de harina y aceite de pescado.

Pese a la desaceleración registrada en mayo, el dinamismo del consumo privado y la mejora del mercado laboral continúan sosteniendo la actividad económica, lo que llevó a economistas a revisar al alza sus proyecciones de crecimiento para este año.

Para Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), el menor crecimiento de mayo era un resultado esperado. “Sí se esperaba un desempeño menor al promedio de crecimiento de 3,6% que se tuvo entre enero y abril. Los factores principales ya se podían anticipar, como la fuerte caída de la pesca por las suspensiones de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro y su impacto sobre la elaboración de harina y aceite de pescado”, señaló.

La especialista añadió que también influyó una desaceleración de la construcción y que “lo que ha sorprendido ha sido, dentro de la manufactura, la fuerte caída de la fabricación de metales, que incluye la refinación, y que hasta abril había estado creciendo a doble dígito”.

En la misma línea, Pamela Bernabé, economista de Macroconsult, sostuvo que el resultado de mayo estuvo dentro de lo esperado por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero. No obstante, indicó que la manufactura tuvo un desempeño más débil de lo anticipado debido al retroceso de la refinación de metales.

Pese al retroceso de las actividades primarias, Herrera sostuvo que la composición del crecimiento muestra una demanda interna resiliente. “El crecimiento de sectores como comercio y servicios evidencia una mejora en la capacidad adquisitiva de las familias asociada al dinamismo en la contratación formal”, indicó.

Precisó que el avance del comercio estuvo impulsado por la venta de vehículos, favorecida por la recuperación del crédito vehicular y la mejora de los ingresos de los hogares, mientras que el crecimiento de los servicios respondió a un mayor consumo en actividades como alojamiento y restaurantes. En minería, destacó el mayor aporte de la producción de oro.

La recuperación del crédito vehicular y la mejora de los ingresos impulsaron las ventas de vehículos, uno de los principales soportes del comercio durante mayo. (Foto: Mario Zapata) / Mario Zapata N.

Bernabé también consideró que el gasto privado seguirá siendo el principal amortiguador de la economía durante el segundo semestre. Agregó que para junio espera un comportamiento similar al de mayo y que la minería mantendría un desempeño estable, favorecida por un efecto base tras las paralizaciones registradas en Shougang y los mantenimientos realizados el año pasado, aunque sin mayores sorpresas debido a la ausencia de nuevos proyectos en operación.

En cuanto al mercado laboral, el INEI reportó que entre abril y junio la población ocupada en Lima Metropolitana aumentó 7,5%, el empleo adecuado creció 9,9% y la tasa de desempleo descendió a 4,9%.

Para Herrera, estos resultados son consistentes con el desempeño reciente de la economía. “El mercado laboral continúa reflejando resultados positivos, en línea con el dinamismo de la economía de los últimos meses. En Lima, en particular, el crecimiento del empleo sigue siendo impulsado por el empleo adecuado, lo que refleja una mejora en la calidad de los puestos de trabajo”, afirmó.

Además, destacó el inicio de una recuperación del empleo juvenil, luego de tres años consecutivos de caídas.

El empleo adecuado continuó creciendo en Lima Metropolitana, mientras la tasa de desempleo descendió a 4,9%, según el INEI.(Imagen: Andina)

Bernabé estimó que el mercado laboral mantendrá su dinamismo en los próximos meses. Sin embargo, advirtió que la recuperación, incluso en términos de ingresos, seguirá mostrando rezagos entre la población más joven y las personas con menor nivel educativo respecto del resto de trabajadores.

De cara al segundo semestre, Herrera estimó que los sectores vinculados al consumo seguirán mostrando un desempeño favorable. “Los rubros vinculados al consumo continuarían con cifras positivas dado el dinamismo de la contratación en el mercado laboral formal. Por su parte, el desempeño de las actividades primarias como la pesca y el agro estará sujeto a la magnitud del impacto de las condiciones del Fenómeno de El Niño Costero”, advirtió.

En esa línea, Bernabé señaló que el fenómeno ya está incorporado en el escenario base de Macroconsult para este año. Sin embargo, sostuvo que un incremento significativo de las anomalías climáticas podría llevar a la consultora a revisar a la baja su proyección de crecimiento, principalmente por el impacto sobre los sectores primarios. Añadió que los conflictos sociales continúan siendo otro riesgo latente para la economía.

Respecto a las perspectivas para el cierre del año, Herrera indicó que el IPE ha revisado al alza sus proyecciones para el 2026 y el 2027. Según señaló, ahora esperan un crecimiento superior al 3% para ambos años, impulsado por un mayor dinamismo de la inversión privada, términos de intercambio favorables, una confianza empresarial positiva y la fortaleza del gasto de los hogares.

Macroconsult también revisó al alza su proyección para este año. Bernabé indicó que la consultora elevó su estimación de crecimiento del PBI de 3,2% a 3,5%, debido al sostenido dinamismo del gasto privado.