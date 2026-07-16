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Resumen

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 1,8% en mayo, luego de registrar un avance promedio de 3,6% entre enero y abril. El resultado estuvo impulsado principalmente por los sectores comercio, otros servicios y minería e hidrocarburos, mientras que pesca retrocedió 73,1% y manufactura cayó 10,67%. El desempeño respondió, principalmente, a la menor disponibilidad de anchoveta por las suspensiones de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro, que afectó la producción de harina y aceite de pescado.

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