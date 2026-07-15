Por Fiorella Gil Mena

El buen momento que atraviesa la industria de la moda en el Perú también empieza a reflejarse en el sector educativo. El Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) anunció que destinará alrededor de US$250.000 en inversiones durante el 2026, recursos que estarán orientados a fortalecer su infraestructura, tecnología y equipamiento, en respuesta a una demanda creciente por profesionales con un perfil cada vez más vinculado a la gestión, el comercio digital y la innovación.

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