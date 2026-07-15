El buen momento que atraviesa la industria de la moda en el Perú también empieza a reflejarse en el sector educativo. El Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) anunció que destinará alrededor de US$250.000 en inversiones durante el 2026, recursos que estarán orientados a fortalecer su infraestructura, tecnología y equipamiento, en respuesta a una demanda creciente por profesionales con un perfil cada vez más vinculado a la gestión, el comercio digital y la innovación.

“Siempre tenemos un presupuesto de inversión para mobiliario, infraestructura y tecnología”, señala Mary del Águila, directora ejecutiva del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), en entrevista con Día1.

La ejecutiva explicó que la mayor inversión reciente fue la inauguración de su nueva sede en San Borja, en el 2022, mientras que este año el objetivo será continuar fortaleciendo la calidad de la enseñanza mediante la actualización permanente de sus instalaciones y herramientas tecnológicas.

El Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) anunció que destinará alrededor de US$250.000 en inversiones durante el 2026

Más alumnos y una oferta cada vez más especializada

El crecimiento de la institución también viene acompañado de una mayor demanda. Durante el último año, CEAM registró un incremento cercano al 5% en el número de estudiantes y observa un cambio importante en el perfil de quienes buscan formarse en la industria.

“Hemos venido creciendo de una forma discreta, pero constante. Lo que sí ha aumentado significativamente es el interés por cursos, especializaciones y diplomados de corta duración”, comenta Del Águila.

Actualmente, además de la carrera profesional de 3 años, la institución ofrece un portafolio de programas de extensión. Solo durante el verano lanzó alrededor de 50 cursos, mientras que cada año incorpora cerca de seis nuevas especializaciones, además de diplomados y programas intensivos.

Según la directora, esta diversificación responde a un consumidor que ya no necesariamente busca estudiar una carrera completa, sino desarrollar habilidades específicas para emprender o complementar su formación profesional.

“Hay personas que quieren aprender desde confeccionar ropa para mascotas hasta desarrollar una marca propia. También profesionales que ya estudiaron otra carrera y buscan complementar sus conocimientos en moda, gestión o negocios”, explica.

El Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) anunció que destinará alrededor de US$250.000 en inversiones durante el 2026

Moda con visión empresarial

Del Águila señaló que la evolución del mercado también ha transformado el perfil de los futuros profesionales. Si antes el interés estaba centrado únicamente en el diseño, hoy las empresas demandan especialistas capaces de combinar creatividad con conocimientos de negocio.

“El alumno ya no solo sueña con diseñar una colección. También quiere crear una marca, vender por redes sociales y dominar herramientas como branding, e-commerce e inteligencia artificial. Esa evolución también se refleja en el CEAM, que amplió su oferta de cursos, diplomados y especializaciones y reportó un crecimiento de 5% frente al año pasado”, señala Mary del Águila.

Esta tendencia responde, además, al crecimiento sostenido del retail de moda en el país, impulsado por la expansión de centros comerciales y el ingreso de nuevas marcas internacionales. “El retail ha potenciado muchísimo el sector moda en el Perú. Ha generado más empleo y también una mayor demanda de profesionales especializados”, concluye.