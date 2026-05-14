Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Adidas)
(Foto: Adidas)
Por Claudia Inga Martínez

Las mascotas también estarán a la moda. Desde el año pasado, Adidas amplió el universo de Adidas Originals con una colección exclusiva dedicada a los engreídos del hogar: las mascotas. La línea, que incluye camisetas, collares y bolsos de transporte, nació pensada para gatos y perros. Una apuesta disruptiva para la marca alemana, que en aquel momento tenía la colección solo en China y luego fue aterrizando en más países, ¿llegará al Perú?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.