Adidas Perú confirmó a El Comercio que a partir de este mes se estará incorporando en el mercado peruano esta propuesta ‘pet’, que incluye ropa para perros y gatos, así como collares, productos que estarán disponibles en las tiendas de la marca.

“La colección incluye polos elaborados en 100% algodón y collares para perros hechos en 100% cuero, ambos diseñados bajo estándares de calidad y comodidad. Este lanzamiento responde al crecimiento sostenido de la categoría de mascotas en América Latina, así como a una mayor conexión emocional de los consumidores con sus animales de compañía”, explica la gigante de ropa deportiva sobre esta decisión.

La región, precisa, forma parte de esta expansión, incluyendo al Perú, donde buscan capitalizar esta oportunidad de crecimiento.

De hecho, la marca indica a este Diario que el segmento ‘pet lover’ viene mostrando un crecimiento sostenido a nivel global y el Perú no es la excepción.

“Se trata de una categoría que continúa consolidándose, impulsada por cambios en los hábitos de consumo y una mayor humanización de las mascotas”, comenta. En ese sentido, afirman desde adidas, la marca pretende mantenerse cerca del consumidor y responder de manera relevante a esta tendencia

¿Planean traer más productos? Actualmente, la marca se encuentra explorando el mercado en Perú con esta primera línea, como parte de un proceso de evaluación de la categoría y su potencial de desarrollo a futuro en el país. En base a ello, se determinará si podrían llegar más productos.

A nivel de precios, que las mascotas vistan adidas también demandará una inversión. Las prendas tienen un valor promedio de alrededor de S/119. Mientras los collares para perros y gatos registran un precio promedio de S/199.

Hace menos de dos semanas, en el marco de la Copa del Mundo, adidas lanzó también a nivel global camisetas de algunos de los equipos clasificados al Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las versiones caninas de cuatro camisetas presentes en el torneo de este año —México, Colombia, Argentina y Japón— vienen con las tres franjas de la marca en los hombros y los escudos oficiales de las federaciones. No obstante, para esta línea deberemos esperar un poco más. Desde la marca, confirman que la línea especializada de camisetas para mascotas inspiradas en el Mundial no estará disponible en el Perú por el momento.

Tendencia que va dejando huella

El mercado ‘pet care’, sin duda, se expande en el país y la demanda por más productos y servicios para cuidarlos y hacerlos cada vez más parte del día a día sigue creciendo. Hoy en día –de acuerdo a Arellano- el 73% de los peruanos afirma que las considera parte de su familia y un 47% las ve como sus compañeras.

Las mascotas son amigos incondicionales

De acuerdo a la consultora, además, cuatro de cada 10 hogares peruanos tienen al menos una mascota en casa; el 84% tiene perros, un 35% gatos y, en menor proporción, aves, cuyes, hamsters, conejos y otros.

Esto se refleja, sin duda, en el creciente presupuesto que los peruanos destinan para los cuidados de sus engreídos. Es más, solo en el 2024 este mercado de cuidado de mascotas movió US$507 millones en el Perú y se proyecta que seguirá creciendo a tal punto que alcanzará los US$708 millones en el 2029, según la consultora Euromonitor International, como indica este informe realizado por Día1. Antes de la pandemia, el mercado ‘pet care’ apenas movía US$271 millones.