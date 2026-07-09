El fan fest que recorre el mundo llega a Perú para vivir una jornada llena de actividades para grandes y chicos.
El fan fest que recorre el mundo llega a Perú para vivir una jornada llena de actividades para grandes y chicos.
Por Redacción EC

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en México, Estados Unidos y Canadá, también lo hace en nuestros hogares, en el transporte público, las plazas y demás espacios donde los hinchas están pendientes de los resultados del día.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.