La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en México, Estados Unidos y Canadá, también lo hace en nuestros hogares, en el transporte público, las plazas y demás espacios donde los hinchas están pendientes de los resultados del día.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en México, Estados Unidos y Canadá, también lo hace en nuestros hogares, en el transporte público, las plazas y demás espacios donde los hinchas están pendientes de los resultados del día.
Por ello, adidas trae ‘The Yard’ a Perú, una experiencia inmersiva llena de actividades para el disfrute de grandes y chicos.
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Este sábado 11 de julio la explanada del Parque de la Exposición abre sus puertas a partir de las 13:00 horas para vivir una jornada llena de fútbol, música y mucho más.
- 1:00 PM | Inicio del evento
- 1:00 - 3:00 PM | Torneo 3 vs. 3
- 4:00 PM | Proyección Noruega vs. Inglaterra
- 6:30 - 7:30 PM | Bareto en vivo
- 8:00 PM | Proyección Argentina vs. Suiza
- 11:00 PM | Fin del evento