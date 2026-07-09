La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en México, Estados Unidos y Canadá, también lo hace en nuestros hogares, en el transporte público, las plazas y demás espacios donde los hinchas están pendientes de los resultados del día.

Por ello, adidas trae ‘The Yard’ a Perú, una experiencia inmersiva llena de actividades para el disfrute de grandes y chicos.

Este sábado 11 de julio la explanada del Parque de la Exposición abre sus puertas a partir de las 13:00 horas para vivir una jornada llena de fútbol, música y mucho más.

Cronograma de ‘The Yard’