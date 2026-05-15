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Horóscopo de HOY, viernes 15 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el momento será propicio para destrabar los negocios, proyectos o tareas. Amor: su fuerte encanto atraerá a alguien especial que desea conocerle hace tiempo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: resultados favorables le llenarán de optimismo y generarán ciertos beneficios. Amor: las discusiones se disiparán en el dulce encuentro que generará un nuevo comienzo.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tendrá un exceso de locuacidad que podría poner en riesgo un nuevo proyecto. Amor: recibirá aceptación hacia sus rasgos de buen humor y eso ayudará en una cita.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: romperá con viejos prácticas y con su talento influirá para lograr un avance. Amor: una dulce vivencia se producirá del modo más inesperado; posible romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: todo estará bajo su responsabilidad, por lo que será atinado delegar alguna tarea. Amor: tendrá una actitud valiente y atraerá a una bella persona; se avecina encuentro.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta parecerá atractiva pero tendrá algo que no le cuadra. Amor: una relación pasará a ser el refugio donde se disipan sus temores para poder amar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecinan cambios que mejoran aspectos económicos y traen alivio. Amor: demasiadas dudas afectarán la intimidad, pero en el diálogo hallarán el entendimiento.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguna tarea podría salir mal pero con cambios, todo mejorará. Amor: un encuentro fortuito estimulará el acercamiento con alguien muy especial.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo financiero y retomará una idea. Amor: un plan impuesto, sin consultar en la pareja, romperá con la armonía creada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será destacado por gente de la posición superior. Amor: le harán notar que discute por su obstinación pero hará bien en calmarse y escuchar.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: llegará gente entusiasmada con cierto proyecto pero no le verá futuro. Amor: con pocas palabras, más gestos y pequeñas atenciones, atraerá a una bella persona.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su perfil será demandado por gente que lanza un nuevo proyecto o negocio. Amor: una conversación de rutina hará surgir el encanto que cree ya no se manifiesta.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTUITIVA, DE GRAN AGUDEZA, MUCHA PACIENCIA Y CAPACIDAD DE PERSUASIÓN.
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