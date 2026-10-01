Horóscopo de HOY, jueves 1 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una dificultad le hará perder la paciencia pero tendrá un inesperado beneficio. Amor: que alguien se acerque de modo espontáneo no sucede a menudo; lo disfrutará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: subsanará errores y terminará con una rutina perjudicial; las cosas mejoran. Amor: un malentendido desafiará a la pareja pero no llegará a mayores; todo se aclara.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: buscará un equipo eficiente para alcanzar metas con éxito y lo hallará. Amor: un encuentro casual le llevará a conocer a alguien con quien tendrá dulce afinidad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta gente traerá ideas para considerar, pero notará que son poco serias. Amor: la relación pasará por el momento en que el compromiso es el tema dominante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una atinada sugerencia hará que escuche ideas o planes nuevos; el éxito fluirá. Amor: si cree que una reconciliación es posible, ésta se producirá para bien de la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: analizará hasta los detalles más pequeños y favorecerá que todo fluya. Amor: con menos charla intelectual y más seducción por su encanto el romance avanzará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el entorno mostrará gran cooperación en sus negocios o tareas nuevas. Amor: su fuerte encanto no podrá ser pasado por alto y alguien querrá relacionarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá la rutina con actualizaciones y aplicando nuevas tecnologías. Amor: el futuro de la relación comenzará a formarse con mayor calidez y armonía.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabajos que requerirán de una mayor capacitación. Amor: hablar mucho no ayudará si la propuesta no se transforma en iniciativas divertidas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para aprovechar y no dejar pasar; ganancias. Amor: los prejuicios se introducen en la relación, pero estará a tiempo para abandonarlos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con fuerte creatividad hará fluir ideas brillantes que generarán cambios. Amor: momento para abrir el corazón y ver lo realmente profundo de los sentimientos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una dificultad podría opacar su esfuerzo pero tendrá una jugada sorprendente. Amor: apelará a su sensibilidad para interesar a alguien agradable y habrá encuentro.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MITAD INTELECTUAL Y MITAD ARTISTA. SEDUCE A TODOS CON SUS GRANDES HISTORIAS.