Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Transportistas de carga pesada realizaron una movilización en Pisco, región Ica, en protesta por el incremento del precio del combustible. A bordo de sus unidades y haciendo sonar los claxon, recorrieron tramos de la Panamericana Sur hasta llegar a las inmediaciones del terminal de Petroperú, donde expresaron su malestar por el costo del diésel.
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