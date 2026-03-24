Transportistas de carga pesada realizaron una movilización en Pisco, región Ica, en protesta por el incremento del precio del combustible. A bordo de sus unidades y haciendo sonar los claxon, recorrieron tramos de la Panamericana Sur hasta llegar a las inmediaciones del terminal de Petroperú, donde expresaron su malestar por el costo del diésel.

Durante la manifestación, los conductores señalaron que el alza ha sido sostenida en los últimos días y afecta directamente su actividad.

“Hace unos días estaba entre 13 y 14 soles, ahora estamos pagando entre 22 y 23 soles por galón. Es una diferencia de casi ocho soles que nos perjudica como transportistas”, indicó un manifestante a América Noticias.

Pese a la presencia de infraestructura vinculada al abastecimiento de combustible en la zona, los transportistas cuestionaron que los precios se mantengan elevados. En ese contexto, exigieron la intervención del Gobierno central y una supervisión más estricta por parte de las autoridades competentes.

Ilo se suma a protestas

En paralelo, en la ciudad de Ilo, región Moquegua, cerca de 500 buses de transporte urbano acataron un paro preventivo de 24 horas. Los conductores recorrieron diversas calles con pancartas y bocinas, sumándose al reclamo por el incremento del combustible.

Según informó América Noticias, los gremios de transportistas advirtieron que, de no adoptarse medidas para regular los precios, podrían radicalizar sus protestas en los próximos días. Asimismo, reiteraron su pedido de mayor fiscalización para evitar incrementos que consideran injustificados.

Ejecutivo califica de “irracional” el alza de combustibles

El Poder Ejecutivo aseguró que el incremento en los precios de la gasolina, el diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) es “irracional” y carece de sustento técnico. Según indicó la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el país cuenta con inventarios suficientes para atender la demanda interna.