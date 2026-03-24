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Transportistas protestan en Pisco e Ilo por alza del precio del combustible. (Foto: Captura/América Noticias)
Transportistas protestan en Pisco e Ilo por alza del precio del combustible. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Transportistas de carga pesada realizaron una movilización en Pisco, región Ica, en protesta por el incremento del precio del combustible. A bordo de sus unidades y haciendo sonar los claxon, recorrieron tramos de la Panamericana Sur hasta llegar a las inmediaciones del terminal de Petroperú, donde expresaron su malestar por el costo del diésel.

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