Una tragedia se registró en la provincia de Pisco, región Ica, luego de que dos trabajadores fueran encontrados sin vida dentro de una fábrica procesadora de harina de pescado, que presuntamente operaría de manera clandestina.

De acuerdo con las primeras informaciones, los cuerpos de Wilder Castro Alayo y Antonio Palomino Pantoja fueron hallados en una poza utilizada para el procesamiento del producto, según reportó la División Policial de Pisco.

El hallazgo generó alarma entre los vecinos de la zona y movilizó rápidamente a personal policial y de emergencia.

Presunta fuga de amoniaco habría causado la muerte

Las primeras hipótesis señalan que ambos trabajadores habrían fallecido la tarde del día anterior tras inhalar amoniaco, una sustancia altamente tóxica empleada regularmente en el procesamiento industrial de harina de pescado.

El fuerte olor químico aún se percibe en los alrededores del establecimiento, incluso a varios metros de distancia, lo que refuerza la sospecha de una fuga de esta sustancia peligrosa.

Debido al riesgo para la salud, las autoridades decidieron restringir el acceso al lugar mientras continúan las labores de inspección y peritaje.

Fuga de sustancia tóxica deja dos fallecidos en fábrica de Pisco. Foto: Captura de video/Panamericana

Se investiga posible clandestinidad

Ante la persistencia del olor químico, las autoridades exhortaron a los vecinos a no acercarse a la zona para evitar una posible exposición a gases tóxicos que puedan afectar su salud.

Además, se investiga si la planta operaba de manera informal o clandestina, situación que podría agravar las responsabilidades legales de los propietarios. La Policía Nacional y otras entidades competentes continúan con las diligencias para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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