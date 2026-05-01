Resumen

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Dos trabajadores fallecen por presunta inhalación de amoniaco en Ica. Foto: Captura de video/Panamericana
Dos trabajadores fallecen por presunta inhalación de amoniaco en Ica. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Una tragedia se registró en la provincia de Pisco, región Ica, luego de que dos trabajadores fueran encontrados sin vida dentro de una fábrica procesadora de harina de pescado, que presuntamente operaría de manera clandestina.

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