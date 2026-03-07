Resumen

Unos 500 camiones cisterna están a la espera de ser abastecidos con GLP en los exteriores de la planta de Pluspetrol en Pisco | Captura de video / Canal N
Por Redacción EC

A casi una semana del inicio de la crisis energética en el Perú, unos 500 camiones cisterna se encuentran a la espera de ser abastecidos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los exteriores de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, ubicada en la carretera Pisco – Paracas.