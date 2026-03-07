A casi una semana del inicio de la crisis energética en el Perú, unos 500 camiones cisterna se encuentran a la espera de ser abastecidos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los exteriores de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, ubicada en la carretera Pisco – Paracas.
De acuerdo con un despacho de Canal N, este panorama se presenta desde hace unos cuatro días.
Los conductores de las unidades indican que el servicio de abastecimiento de combustible se presenta de manera normal, pero el único inconveniente es que hay pocas islas de atención disponibles.
Eso genera demoras para que los conductores lleguen a sus destinos de origen, como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Tacna. Algunos choferes llevan esperando tres días o más para ser atendidos.
Otro de los inconvenientes que presentan los conductores es que se encuentran estacionados en una zona desértica, donde no existen comercios y por ello tienen problemas para alimentarse y asearse correctamente.
