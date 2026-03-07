A casi una semana de la crisis energética, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha iniciado una fase crítica en las labores de reparación del ducto afectado en la zona de emergencia, en Cusco.

Tras lograr la extinción total del fuego en la línea de gas natural, los esfuerzos se concentran ahora en el ducto de líquidos, donde se ha comenzado el montaje de equipos especializados para el corte y bloqueo de la tubería, informó la empresa.

Labores de reparación de los ductos en Cusco

CONOCE MÁS: Personal de TGP se encontraba en la zona del siniestro durante la deflagración

De acuerdo con el último reporte operativo, las excavaciones han permitido liberar ambos extremos de la tubería de líquidos, facilitando la intervención directa con maquinaria pesada.

El objetivo de esta maniobra es aislar el tramo comprometido para sofocar la llama remanente que aún persiste en esta línea y que impide el inicio de las reparaciones definitivas.

Y es que, durante la jornada de ayer, la mejora en las condiciones meteorológicas permitió abrir una ventana operativa a partir de las 14:00 horas, completando siete vuelos de carga para el traslado de materiales críticos hasta las 17:30 horas.

Hoy, sábado, la empresa informó que incrementará el número de excavadoras para acelerar el despeje del terreno. Aunque la mañana presentó condiciones adversas para los vuelos, se espera que el clima mejore al mediodía y se reanude el puente aéreo.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

MÁS INFORMACIÓN: Fiscalía inicia investigación a la empresa TGP por fuga de gas natural con deflagración en el Cusco

Una comitiva de alto nivel, integrada por funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los ministerios de Energía y Minas (MINEM), Defensa y Trabajo (MINTRA), realizará un sobrevuelo y visita de campo para inspeccionar los avances de la obra y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Por el momento, el acceso visual a la infraestructura es total en uno de los extremos, mientras que en el punto opuesto las cuadrillas continúan trabajando intensamente para asegurar la zona de bloqueo.

VIDEO RECOMENDADO: