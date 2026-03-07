Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las operaciones aéreas se mantuvieron hasta el cierre de la ventana operativa, alrededor de las 17:30, con un total de siete vuelos de carga | Foto: Difusión
Por Redacción EC

A casi una semana de la crisis energética, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha iniciado una fase crítica en las labores de reparación del ducto afectado en la zona de emergencia, en Cusco.

